七旬退休老師連撞四車 南投少年隊長見義勇為攔阻

退休老師連撞四車，南投縣警察局少年隊長鄒政達見義勇為駕車攔阻。（圖南投縣警察局提供）

記者劉晴文／南投報導

一名七旬陳姓退休男老師，七日從台中開車前往南投縣名間鄉，在國道三號先擦撞一部車輛肇逃，又在南投市連撞三輛停等、行進中的車輛。陳姓老翁在連續肇事後仍未停車，當時有名熱心民眾駕車擋在陳翁車輛前面，並立即關閉車輛引擎，防止肇事駕駛繼續衝撞。這位見義勇為的民眾原來是南投縣警察局少年隊長鄒政達。

陳姓退休教師七日開車進入南投轄區後，在南崗二路先擦撞一輛停在路旁汽車後逃逸，接著又撞上一輛機車，造成十九歲騎士受傷，造成騎士身上多處擦挫傷。未料陳姓老翁並未停車，繼續往前行駛，行至南崗二路與民族路口時，又撞上騎微型電動車的六十九歲李姓老人，李姓老人倒地不起，腦部受傷；警方調查，在此之前，陳姓老翁在國道三號烏日段也擦撞一部車輛後逃逸。

事發時，有名熱心男子駕車擋在陳姓老翁車輛前面，防止其繼續衝撞其他車輛，這位男子身分八日曝光，原來是南投縣警察局少年隊長鄒政達。

鄒政達表示，當時駕車欲返回警局處理公務，剛好目擊肇事過程，察覺異常，隨即加速跟上，並在評估狀況後，以其車將肇事車輛攔阻，質問陳翁撞到人為何不停車。為防止其繼續開車衝撞並逃逸，迅速關閉車輛引擎，並通報警網到場處理，共同協助確認現場狀況並協助傷者送醫。

南投縣政府警察局指出，此案能及時制止擴大傷亡，係因警察同仁主動積極、即時作為，展現警方守護民眾安全的決心。該案在警訊後依公共危險、過失傷害案移送南投地檢察偵辦。

縣警局也呼籲，民眾若發現可能危險的行車情況，應立即通報110，由警方迅速介入處理，儘量不要自行攔車，以避免發生危險。