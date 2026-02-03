七旬長者獨居病痛度寒冬 淡水警與鄞山寺親送物資紅包

淡水警分局攜手鄞山寺精心準備的慰問物資與紅包，將親送到獨居長者及中低收入戶的手中。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節將至，淡水警分局長謝明杰今（3）日與鄞山寺主委練瑞銘、立委洪孟楷、新北市議員蔡錦賢、陳偉杰、陳家琪、鄭宇恩及鄧公里里長邱美津、長庚里里長陳崇煌等人，一同攜手展開迄今已邁入第16年頭的歲末關懷活動。

淡水警分局指出，目前在淡水區有75名獨居的長者，淡水警局聯同員警、義警、民防及警察志工團一同深入社區，將鄞山寺（定光古佛）精心準備的慰問物資與紅包，親送到獨居長者及中低收入戶的手中，這份關懷不僅傳遞物質的支持，更帶來濃濃的春節喜悅。

廣告 廣告

淡水警分局提到，家住鄧公路29巷的獨居張姓長者71歲，未婚無子女且獨居，在十多年前因生病後便不良於行，定期至榮總回診，且無法工作，其生活起居皆須獨立完成，處境十分堪憐。因此，本次慰問除讓居民感受溫暖過好年外，也鼓勵社會大眾多關注周遭需要幫助的家庭與長者，共同營造溫暖有愛的社區氛圍。

淡水警分局強調，春節前夕，愛心化作行動，讓每位弱勢長者不再孤單，真切感受社會的祝福與關懷。這場歲末送暖活動，為寒冬增添了一抹喜慶與溫情，讓新年的腳步更加歡喜踏實。