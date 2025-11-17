七星區居家托育中心感恩活動市集 保母藉由遊戲闖關提醒家長並指導
記者黃秋儒／新北報導
新北市社會局委託財團法人德育護理健康學院辦理的七星區居家托育服務中心，為響應環保惜物11月「感恩月」，並推廣居家托育服務理念，於日前在汐止厚德山光市民活動中心舉辦趣味活動暨感恩惜物市集，結合親子闖關與環保教育，吸引許多親子家庭參與，保母趁機提醒家長並進行育兒指導。
活動以回收物品設計闖關道具，充分展現環保創意與巧思，打造寓教於樂的遊戲。居家保母擔任關主，與幼兒互動熱絡；德育護理健康學院幼保系學生在一旁協助，進行實作練習。
新北市社會局兒童托育科長陳麗雲表示，新北市秉持多元托育齊步走的理念，除了增設公共托育中心，輔導私托加入準公共化，居托人員也是重要的服務提供者，讓家長能就近在社區托育。居家保母可說是家長的神隊友，能在照顧知能與技巧上引導，並提醒家長應注意幼兒發展的進程。透過遊戲觀察孩子的身心發展和情緒表達，都是學習的課題。新北市推動多元友善托育，全市13區居家托育中心服務網絡，協助家長育兒指導等親職教育，讓家長歡喜生、快樂養。
居家保母展現專業敏感度，觀察到1歲5個月的小廷在玩套圈圈遊戲時，全程由爸爸撐著站立，無法獨自完成遊戲，覺察到小廷站姿沒力氣且講話構音不清楚，在督導員與爸爸交談和評估後，當下完成線上育兒指導服務的申請。
另一位安安則是在釣魚遊戲中，經托育人員觀察到有步態不穩，督導員趁著空檔與安安媽媽聊天，得知安安右腳呈外八字形，身體重心不穩，也幫忙申請育兒指導，以進一步評估協助，落實早期發現、及時介入的精神。
財團法人德育護理健康學院持續推動幼保專業教育與實務結合，透過創新活動走入社區與家庭。研發處長蔡政融特別以白米製成「米薯條」作為感恩伴手禮，讓親子在品嚐美味時，感受滿滿的心意與祝福。
