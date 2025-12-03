七星山驚見男子當眾全裸換泳裝！兒童目睹家長崩潰報警

台北市七星山主峰11月29日中午發生一起公然猥褻事件，引發登山界熱議。根據多位目擊山友描述，當天中午時分，七星山主峰聚集大批登山客正在休息用餐，一名留著長髮的男子突然出現在山頂，身穿若隱若現的高衩緊身泳裝，赤腳手持自拍棒進行拍攝。

這名男子在山頂停留期間，竟在眾人面前直接脫光所有衣物，毫無遮掩地更換第二套兩截式泳裝。過程中該男子三點全露，甚至特意全裸自拍，完全無視現場大批登山客的存在。目擊者表示，當時現場有許多兒童，有孩子當場詢問父母為何有人在裸體，讓家長相當尷尬。

廣告 廣告

據山友估計，該男子在山頂逗留至少半小時以上。期間有正義感的山友上前勸阻，指出其行為不當，但該男子完全不予理會，依然故我。更令人不解的是，該男子換裝完畢後，還主動靠近其他山友，詢問「你們是在討論我嗎？」讓在場民眾感到十分困擾。

面對這起突發狀況，有山友選擇報警處理。然而由於七星山主峰海拔1120公尺，警方表示從山下趕到山頂需要約一小時的路程。在警方尚未抵達前，該名男子已經自行離開現場。

轄區警方事後表示，雖然當天並未接獲正式報案，但根據民眾提供的資訊，該男子的行為已明確觸犯刑法第234條「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為」，可處一年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

律師余韋德針對此事表示，在公開場合三點全露的行為已構成公然猥褻罪，不論行為人的性別認同為何，都不應在公共場所做出此類行為。特別是在有兒童在場的情況下，這種行為更加不當。

此事在社群平台曝光後引發網友熱烈討論。多數網友認為，雖然過去也有民眾穿著泳裝、比基尼攻頂拍照留念，但應自備行動更衣帳篷，避免造成他人困擾。至於全裸行為則明顯逾越界線，已構成犯罪行為。

這起事件也讓登山界開始反思公共場所的行為規範問題。原本應是欣賞美景、享受登山樂趣的七星山之行，卻因一人的不當行為破壞了其他登山客的興致，更可能對在場兒童造成不良影響。

更多品觀點報導

扯！南湖大山淨山竟清出「大型瓦斯桶」太管處怒：恐釀山火

台師大登山社去爬千人洞步道！遭虎頭蜂群攻擊

