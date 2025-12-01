七星山驚見「3點全露」換2套比基尼 下面一坨黑黑的嚇壞旁人！目擊者：突然就脫、又穿

近日有登山客登上七星山主峰，直擊名跨性別人士在眾人面前脫換泳裝、全裸自拍，甚至一度三點外露。（翻攝自玩全台灣旅遊網）

台北市第一高的山岳七星山，是不少人的初階登山客的口袋名單，不過近日有登山客在七星山主峰，竟目擊一名跨性別人士在眾人面前脫換泳裝、全裸自拍，甚至一度三點外露，讓現場家長與小孩嚇傻。據了解，當時山頂人潮眾多，一度有人出面勸阻卻無效，事後選擇報警處理。

據《壹蘋新文網》報導，當天目擊者表示，在七星山主峰上，直擊名跨性別人士在眾人面前脫換泳裝，大呼該男子先是全裸坐在山頂木椅旁自拍，接著開始上演變裝秀，第一套為白色透膚的式的連身泳衣，第二套則是兩截式泳裝，同時還穿著絲襪或褲襪。

據報導，由於該男換裝過程未遮掩，因此私密部位全被周遭民眾清楚看見。登山客大呼，「現場很多小朋友，他突然就脫、又穿，真的很不舒服」。期間該男甚至換裝後，還主動靠近其他山友，詢問「你們是在討論我嗎？」讓人更傻眼。據了解，現場有民眾出面勸阻，並同步報警。

事實上，七星山過去不乏登山正妹穿著比基尼拍照，過去也掀起「比基尼登山客」，吸引大票正妹登山穿比基尼拍照，其中被譽為「比基尼登山客」的吳姓女子，2019年挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段，不甚失足，被尋獲時已失溫身亡。對此，高山野外醫學專家、北醫附醫急診醫師高偉峰就提醒，登山遇難最常見為外傷造成的出血性休克，其次為失溫，呼籲在山上一定要做好保溫。

