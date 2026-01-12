七星潭公共設施大翻新 迎接春節旅遊潮藍天廣場公廁與車道同步升級

▲七星潭周邊景觀及自行車道進行全面優化工程已驗收完成，迎接春節旅遊旺季，期待更多遊客的到來。

【記者 周澄予／花蓮 報導】迎接春節連假旅遊潮，花蓮七星潭率先完成一波「國際級」升級。花蓮縣政府爭取交通部觀光署補助推動「景點優化體驗加值計畫」，投入逾 1,600 萬元全面翻新七星潭周邊景觀與兩潭自行車道，並於今（12）日完成驗收。從親子友善的藍天廣場公廁，到更安全順暢的騎行與漫步動線，七星潭正以更舒適、更貼心的樣貌，迎接新春旅遊高峰的到來。

▲七星潭飛機航道下「藍天廣場公廁」，改造成明亮、通透且機能完善的空間。

觀光處長余明勲表示，本次工程核心重點為七星潭飛機航道下「藍天廣場公廁」的蛻變。改善項目除全面更換老舊管線、徹底解決通風與採光不足問題外，更特別因應家庭遊客需求，新增 4 間親子友善廁所及 3 處尿布檯設施。明亮、通透且機能完善的空間，讓帶著嬰幼兒出遊的家長能享有更便利、體貼的護理環境，讓公共設施成為景點的加分項。

除硬體建物外，改善工程範圍涵蓋熱門的「兩潭自行車步道」。針對景觀橋至曙光橋段，進行了上邊坡排水系統改善及路面坑洞修復，並完成草皮美化與港務段沿線設施修繕，確保騎士與步行者的通行安全。此外，全區導覽牌示亦同步進行整治與景觀意象營造，提供遊客更直觀、精確的導引服務，大幅提升遊憩整體的質感。

▲花蓮縣政府努力優化基礎設施，讓遊客在欣賞無敵海景之餘，也能享有國際水準的公共服務。

縣長徐榛蔚表示，七星潭是花蓮指標性的國際級景點，此次整體改善計畫特別要求趕在春節前驗收啟用，就是為了讓遊客在欣賞無敵海景之餘，也能享有國際水準的公共服務。縣府將持續守護花蓮的觀光軟實力，透過基礎設施的細膩化，讓每位來訪的旅客都能感受到「友善花蓮」的服務溫度。

展望未來，縣府花蓮縣政府已獲中央核定「113-116年重要廊帶亮點營造計畫」，將持續推動「七星潭風景區整體風貌提升計畫」。核心項目包括新建「七星潭旅遊服務中心」，未來將進一步整合地方資源、連結在地文化，並創造更多在地就業機會。將以更宏觀的視角，將七星潭打造為融合自然美景與完善服務的國際觀光門戶，帶動地方整體經濟效益。

更多詳情請至：花蓮觀光資訊網-最新消息 https://tour-hualien.hl.gov.tw/News_Content.aspx?n=96&s=9645

花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服https://hualien.travel/ai-service/

（照片：花蓮縣政府提供）