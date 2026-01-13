七星潭公廁變身 親子更友善

花蓮縣七星潭風景區是熱門景點，縣府觀光處13日宣布完成七星潭周邊及「兩潭自行車道」整體優化工程，從公廁空間到路面安全全面升級，為迎接春節旅遊旺季提前做好準備。

觀光處爭取交通部觀光署補助，獲1656萬元推動「景點優化體驗加值計畫」，全面改善七星潭周邊景觀與自行車道，工程已完成驗收。

觀光處指出，改善工程涵蓋全長35.5公里、串聯七星潭與鯉魚潭的「兩潭自行車步道」，除改善景觀橋至曙光橋段上邊坡排水系統、修復路面坑洞外，也同步完成草皮美化及港務段沿線設施修繕，提升騎乘與步行安全，打造更友善的遊憩動線。

觀光處長余明勲表示，工程核心重點為七星潭飛機航道下「藍天廣場公廁」的蛻變，改善項目除全面更換老舊管線、解決通風與採光不足問題，更特別因應親子型遊客的需求，新增4間親子友善廁所及3處尿布檯設施，讓帶著嬰幼兒出遊的家長能享有更便利、體貼的環境。

此外，全區同步整治導覽牌示與景觀意象營造，提供遊客更直觀、精確的動線指引，全面提升七星潭及兩潭自行車道整體質感與旅遊體驗。

縣長徐榛蔚表示，為了讓遊客在欣賞無敵海景之餘，也能享有國際水準的公共服務，整體改善計畫特別要求在春節前驗收啟用，讓每位來訪的旅客都能感受到「友善花蓮」的服務溫度。縣府另已獲中央核定「113至116年重要廊帶亮點營造計畫」，將持續推動「七星潭風景區整體風貌提升計畫」，並將新建「七星潭旅遊服務中心」，帶動地方整體經濟效益。