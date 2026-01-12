七星潭周邊優化 觀光升級

花蓮縣政府為持續提升觀光競爭力，積極爭取交通部觀光署補助辦理一一三~一一四年度「景點優化體驗加值計畫」案，獲補助經費共計新臺幣一六五六萬元，針對七星潭周邊景觀及自行車道進行全面優化，昨（十二）日工程驗收完成，為即將到來的春節旅遊旺季做好萬全準備。改善工程除硬體建物外，範圍涵蓋熱門的「兩潭自行車步道」。針對景觀橋至曙光橋段，進行了上邊坡排水系統改善及路面坑洞修復，並完成草皮美化與港務段沿線設施修繕，確保騎士與步行者的通行安全。此外，全區導覽牌示亦同步進行整治與景觀意象營造，提供遊客更直觀、精確的導引服務，大幅提升遊憩整體的質感。

廣告 廣告

觀光處長余明勳表示，本次工程核心重點為七星潭飛機航道下「藍天廣場公廁」的蛻變。改善項目除全面更換老舊管線、徹底解決通風與採光不足問題外，更特別因應家庭遊客需求，新增四間親子友善廁所及三處尿布檯設施。明亮、通透且機能完善的空間，讓帶著嬰幼兒出遊的家長能享有更便利、體貼的護理環境，讓公共設施成為景點的加分項。

縣長徐榛蔚表示，七星潭是花蓮指標性的國際級景點，此次整體改善計畫特別要求趕在春節前驗收啟用，就是為了讓遊客在欣賞無敵海景之餘，也能享有國際水準的公共服務。縣府將持續守護花蓮的觀光軟實力，透過基礎設施的細膩化，讓每位來訪的旅客都能感受到「友

縣府花蓮縣政府已獲中央核定「一一三~一一六年重要廊帶亮點營造計畫」，將持續推動「七星潭風景區整體風貌提升計畫」。核心項目包括新建「七星潭旅遊服務中心」，未來將進一步整合地方資源、連結在地文化，並創造更多在地就業機會。將以更宏觀的視角，將七星潭打造為融合自然美景與完善服務的國際觀光門戶，帶動地方整體經濟效益。更多詳情請至：花蓮觀光資訊網-最新消息https://tour-hualien.hl.gov.tw/News_Content.aspx?n=96&s=9645花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服https://hualien.travel/ai-service/