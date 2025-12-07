七星潭啟動臨海植群「宮脇法」復育 營造親人的森林生態

林業及自然保育署在富邦金控與臺灣山林復育協會支持下，於七星潭防風保安林啟動全國最大規模的「宮脇生態林」。(花蓮分署提供)

記者林中行／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署在富邦金控與臺灣山林復育協會共同支持下，於七星潭第二六一八號防風保安林啟動全國最大規模的復育計畫，打造生態樹島。

花蓮分署分署長黃群策表示，近年來調查發現花蓮多處防風保安林因缺乏演替後期的老熟林樹種，在木麻黃老朽倒伏後，林地空隙易遭外來入侵種銀合歡占據。

因此本次計畫以「臨海植群復育」為核心，導入生態樹島概念，提供不同演替階段的種源，加速森林自然演替，並透過建立生態綠網改善棲地品質，增強臺灣狐蝠等野生動物的生存條件。

富邦金控協理陳懿薇表示，富邦金控長期以生態復育與棲地永續為企業社會責任核心，透過「Run For Green」植樹計畫支持本次苗木培育及造林經費，並號召富邦志工親赴七星潭參與植栽行動，共同種下二百株原生樹苗。

陳懿薇強調，富邦期盼以實際行動擴大企業對自然環境的正向影響力，攜手花蓮分署及在地團隊共同守護海岸森林生態，為臺灣狐蝠等野生物種打造更穩定的棲地環境。

臺灣山林復育協會執行長蔡智豪指出，花蓮臨海地區的生態特性在於第一線海濱植物能阻擋海風與鹽沫，進而改變後方的環境條件，使內陸植物有機會向海岸推進。基於調查結果，本次復育行動所選植栽涵蓋海濱植物與內陸植物，合計約六十個樹種、四千株原生樹種。

花蓮分署表示，此次復育使用的樹種皆取自花蓮在地，包括皮孫木、九丁榕、菲律賓榕、尾牙山茶、山肉桂、薄葉嘉賜木等淺山成熟林指標物種。

其中，首度於東昌步道植入臺灣紅皮書受威脅物種「日本山茶（易危VU）」，讓步道兼具自然野趣與觀光休憩功能。同時，也藉由多樣化植栽增加臺灣狐蝠的食源，例如稜果榕、水同木、幹花榕等，促進海岸生態系完整性。

花蓮分署表示，期盼透過臨海植群復育的推動，讓民眾重新認識花蓮的樹、花蓮的森林，看見自然森林的美好。未來復育工作將持續朝「在地復育」與「生物多樣性」並行的方向前進，讓植樹不只追求數量，更著重於最適性與永續性。