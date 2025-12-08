七星潭啟動「宮脇式森林」 恢復花蓮海岸生物多樣性
〔記者王錦義／花蓮報導〕過去在臨海地區的造林，常以少數幾種的濱海植物進行大量種植，鮮少考量生物多樣性，林業及自然保育署花蓮分署在富邦金控與台灣山林復育協會共同支持下，在七星潭第2618號防風保安林啟動全國最大規模的「宮脇生態林」復育計畫，將在當地混合密植約60種、4000株原生植物，打造具有演替前、中、後期樹種的生態樹島。期盼透過在地復育恢復花蓮海岸的生物多樣性，並增進親人的步道及種植「臺灣狐蝠」食源供給，增加花蓮東部海岸的親人森林。
花蓮分署分署長黃群策表示，去年10月31日強颱康芮以巔峰之姿登陸花東，重創七星潭沿岸，其中編號第2618號防風保安林東昌區域的風倒木情況尤為嚴重。為使森林養分得以永續循環，分署在林相整理過程中就地取材，將倒木與漂流木破碎製成碎木鋪面，做為步道與作業通道。碎木步道不僅可抑制雜草生長，更能隨時間分解、將養分回歸森林，亦方便民眾使用。
花蓮分署今指出，近年調查發現花蓮多處防風保安林因缺乏演替後期的老熟林樹種，在木麻黃老朽倒伏後，林地空隙易遭外來入侵種銀合歡占據。因此本次計畫以「臨海植群復育」為核心，導入生態樹島概念，提供不同演替階段的種源，加速森林自然演替，並透過建立生態綠網改善棲地品質，增強臺灣狐蝠等野生動物的生存條件。
台灣山林復育協會執行長蔡智豪指出，花蓮臨海地區的生態特性在於第一線海濱植物能阻擋海風與鹽沫，進而改變後方的環境條件，使內陸植物有機會向海岸推進。基於調查結果，本次復育行動所選植栽涵蓋海濱植物與內陸植物，合計約 60 個樹種、4000 株。植樹行動先由協會專業的規劃，透過公私協力並進行前期研究調查，先釐清區域內的潛在植群組成，再據以制定復育策略。
復育使用的樹種皆取自花蓮在地，包括皮孫木、九丁榕、菲律賓榕、尾牙山茶、山肉桂、薄葉嘉賜木等淺山成熟林指標物種，蔡智豪說，並首度於東昌步道植入臺灣紅皮書受威脅物種「日本山茶(易危VU)」，讓步道兼具自然野趣與觀光休憩功能。同時，也藉由多樣化植栽增加臺灣狐蝠的食源，例如稜果榕、水同木、幹花榕等，促進海岸生態系完整性。
日本植物生態學家宮脇昭(Akira Miyawaki)，深受神社啟發，提出「小型森林(Tiny Forest)」概念，在一座停車場或籃球場大小區域上就能造林，符合都會區的需求。1970 年代，宮脇博士的「生態造林法」(又稱「宮脇式造林法」)，在日本各地推行；到了 1990 年開始擴及世界各地，現今的亞洲、歐洲、美洲等地有多個國家開始採用這樣的造林方式。
