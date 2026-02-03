《七月爍爁》從史料重構家鄉記憶 林俊頴籲創作者：故事應建立於真實世界

《七月爍爁》作者林俊頴。書展基金會提供



2026台北國際書展今（2/3）日啟開跑，小說《七月爍爁》榮獲2025台灣文學獎金典獎年度大獎，以及2026台北國際書展大獎首獎，作者林俊頴今日舉行講座，表示這本小說是用書寫回報家鄉的作品。

林俊頴回顧寫作源頭，表示他的祖母來自北斗小鎮大戶人家，有一肚子故事可以說，這些故事在他心中種下種子，對於10歲時便離開彰化的他來說，對家鄉的理解其實相當片段，多半是祖母透過所述的吉光片羽，也因此在創作過程中，他進一步透過地方誌與史料，重新認識家鄉過往的生活方式、風俗、信仰與疾病。

林俊頴舉例自己的參考文獻，像《北斗鎮志》等地方文獻，從土地、家族到務農社會的生活節奏，一步步勾勒小說中「斗鎮」的樣貌，《七月爍爁》正是在長時間研讀史料的過程中，逐漸成形、透過雙時間線書寫，一方面修補自己對家鄉的認識，也讓自己在時間飛快流逝的感受中慢下來。

林俊頴最後也提醒，寫作者不應輕易將小說與虛構劃上等號，反而應將故事立於真實的世界之上，才能為創作保留更大的空間與底蘊。

