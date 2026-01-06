七期命案關鍵少年！揭恐怖酷刑「老虎鉗拔牙」：怕不順從變第2個死人

記者林意筑／台中報導

檢方依凌虐拘禁致死等罪嫌起訴劉男等3人，林姓少年則由少年法庭調查審理。（圖／資料照）

2024年10月，台中七期豪宅驚傳虐殺命案！主嫌劉男與27歲助理許男因叫傳播妹及請款問題爆發爭執，劉男一怒之下竟夥同3名小弟將許男綑綁凌虐致死，遭檢方依拘禁凌虐致死起訴。昨（5）日台中地院國民法庭開庭審理，法官傳喚同為共犯的林姓少年作證，少年證稱主嫌劉男曾要求自己與另名共犯石男及死者綁在一起，因怕自己不從恐會變成「第二個死者」，另外同夥石男與林姓少年均向法官證實，許男確實遭拔牙，驚恐表示「過程實在太可怕了，不敢看。」

許男被10大酷刑活活虐死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

回顧案件發生經過，時任台中警第六分局警友站副站長的32歲劉男，於2020年起聘雇許男擔任助理，負責協助處理各項雜事，但許男為了傳播小姐費用及請款事宜，於2024年10月18日凌晨，在劉男承租的七期豪宅內與劉男起口角，遭劉男夥同劉姓友人、石姓助理及林姓少年拖去全身衣物後拘禁在陽台，並以10種器具虐打，又強迫許男喝下毒品咖啡包，還以酒、辣椒醬潑灑傷口，連續施虐一整天，最終許男重傷身亡。

昨日國民法官審理時，傳喚同是共犯的石男作證，石男當庭證實，主嫌劉男因認為許男吞掉約700萬的款項，及叫傳播妹的錢等，雙方因此爆發口角，事後許男不願離去，並向劉男討要自己的薪資，2人爆發衝突。石男說，有目擊許男被拔牙，但過程實在太可怕，不敢看。也強調，許男失去生命跡象時有對他做CPR，在國小時有學過，對此檢方立即打臉，稱法醫經解剖證實死者身上無明顯急救痕跡。

劉男夥同3名小弟將許男綑綁凌虐致死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

另外法官也傳喚同為共犯的林姓少年作證，少年表示，事發前主嫌劉男、同夥劉男、同夥石男及死者許男都在屋內吸毒喝酒，不久後主嫌劉男與許男因錢的事情發生爭執，約1小時後，主嫌劉男便把許男叫至陽台處，並要求石男與自己用膠帶把許男綑綁、封口，隨後許男就被拖至廚房。少年說，當時主嫌劉男要求許男承認有挪用款項，且向許男表示「給你時間離開」，不准許男繼續住在劉男的租屋處，但許男拒絕離開，隨後就遭毆打。

至於許男遭拔牙一事，林姓少年證實有此事，並表示許男遭毆打後，同夥劉男拿出老虎鉗，對著許男門牙要拔牙，還說「很硬，拔不下來」，但沒目擊牙齒被拔除的瞬間。少年也說，因主嫌劉男人多勢眾，且手機也被控制放在桌上不敢取回，原想找理由離開但都被拒絕，也害怕若不順從主嫌劉男，恐會變成「第二個死者」。

林姓少年也向法官表示，自己與許男原本是朋友，事發當下感覺事情越來越嚴重，才以藉口要回家洗澡、拿衣服脫身，「自己很後悔」。不過檢方認為，少年雖坦承自己有吸毒，開庭時卻數次出現記憶模糊狀況，所述有證據能力，並依刑事訴訟法，證述可依偵查筆錄為準；對此主嫌劉男與同夥劉男的辯護律師均認為，林姓少年所述內容沒有證據能力，但同夥石男的辯護律師反而認為，林姓少年所述有證據能力。

