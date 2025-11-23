台中市政府旁興富發商辦建案工地23日下午發生大量配電管墜落事件，多捆配電管從14樓直接砸向路中車流，造成一台銀色轎車後方車窗玻璃碎裂，所幸無人受傷。都發局調查發現，事故原因為強風導致電力配電管鬆脫掉落，已依法開罰新台幣1萬8000元，並要求業者限期改善。值得注意的是，興富發建設2年前也曾發生過類似高空墜物事故，引發民眾對其工地安全管理的疑慮！

七期商辦工地配電管墜落砸毀轎車 「強風吊裝惹禍」開罰1.8萬(圖／TVBS)

台中市政府旁興富發商辦建案工地於23號下午3點20分發生大量配電管墜落事件，多捆配電管從大樓高處直接砸向路中車流，造成一台銀色轎車後方車窗玻璃碎裂，所幸無人受傷。都發局調查後發現，事故原因為工地14樓進行吊裝作業時，因強風導致電力配電管鬆脫掉落，已依法開罰1萬8000元，並要求業者限期3天內改善。此事件引發民眾對工地安全管理的疑慮，尤其興富發建設曾於2年前發生過類似高空墜物事故。

強風導致電力配電管鬆脫掉落，已依法開罰1萬8000元，並要求業者限期3天內改善(圖／TVBS)

事發當時，多名用路人差點遭到墜落物砸中，紛紛緊急後退閃避。當事車主表示，當時正在紅燈前緩慢滑行，突然間物體從天而降砸中車輛。車主原本計劃前往大遠百停車，所幸當時朋友已先行下車，後座無人，否則後果不堪設想。現場也有機車騎士驚險躲過這次意外。

當事車主表示，當時正在紅燈前緩慢滑行，突然間物體從天而降砸中車輛。(圖／TVBS)

受害車主對於各單位處理態度感到不滿，認為相關單位處理方式消極。車主表示，警方最初回應稱此為民事糾紛無法處理，直到第二次報警才有警察到場。車主友人也強調，這次砸到的是車輛尚且如此，若砸中機車或行人，事情就不會這麼簡單處理了。

值得注意的是，興富發建設在2年前曾發生過一起嚴重工安意外，當時其社區大樓建案的吊臂砸中捷運鐵軌，造成死傷事故。此次再度發生高空物品墜落事件，引發公共安全疑慮。

興富發建設2年前曾發生過一起嚴重工安意外，當時社區大樓建案吊臂砸中捷運鐵軌，造成死傷事故。(圖／TVBS)

針對本次事故，台中市都發局已展開調查，確認事故原因為工地14樓進行吊裝作業時，因強風造成電力配電管鬆脫掉落。相關單位除了開罰1萬8000元，也已通知業者限期3天內完成改善，並將委託工程技師公會進行後續稽查工作，確保工地安全管理落實到位，避免類似意外再次發生。

