七期虐殺案一審出爐！檢：如待宰牲畜 國民法官判主謀無期、2幫凶各逾12年

前（2024）年10月台中七期豪宅爆出駭人虐殺命案。據了解，時任第六警分局警友站副站長的32歲劉世惠，疑似因傳播小姐款項糾紛，與多人將28歲許姓助理拘禁在豪宅內虐待、施暴、強迫吸毒，甚至還將過程錄影存證，最終致許因傷勢過重死亡。檢方相驗發現，死者許男身上有62處傷勢，宛如遭受「十大酷刑」。公訴檢察官在說明許男傷勢時，還不禁哽咽地指出，「許如待宰牲畜」，並請求劉世惠無期徒刑、劉季昀12年6月至13年9月，石庭彰13年至14年3月；今（9）日國民法官一審宣判，處劉世惠無期徒刑、劉季昀13年6月、石庭彰12年，可上訴。







據了解，劉世惠雖然是台中六分局警友副站長，但同時也有經營博弈事業。劉世惠因為不滿許姓助理偷錢，還重複收取傳播小姐款項，前年10月18日與許男相約在七期豪宅內談判，並偕同37歲友人劉季昀、19歲助理石庭彰和一名未成年林姓助理，持鋁製球棒、皮帶、榔頭、六角鈑手，尖刀攻擊，此外，他們還用噴槍型打火機灼燒許，對許潑酒、辣椒醬，強逼他服用毒品咖啡包，並以老虎鉗拔牙，甚至錄下施虐影像取樂。遭受一天的凌虐後，許在隔天上午9點失去意識，並在救護車抵達前失去呼吸心跳，經送醫搶救後，宣告不治。

台中地院在本（1）月6日上午傳喚該案法醫曾柏元作證，他說許男頭部、雙眼兩側、四肢及背部，有發現弧形、半圓形或是圓形傷痕，內部還有格點紋路的挫傷，並在他的左手臂中取出2顆彈丸；左、右腰處共發現3處香菸燒燙傷；左手肘有短、淺的銳器穿刺傷。除了身上大量外傷之外，在解剖時還發現，許男疑似有肺部脂肪栓塞的情形；另外，他的背部到臀部都有大面積的肌肉損傷所造成的橫紋肌溶解，引發腎臟衰竭；頭部也有腦震盪、外傷性神經軸索損傷的情形；血液中還發現高濃度毒品「喵喵」。檢方後續也依凌虐致死等罪嫌，起訴劉等3人，未成年的林姓少年則由少年法庭調查。

經檢方調查，還發現劉世惠等人還將凌虐過程拍下，事發後還叫了救護車，試圖掩蓋犯行，甚至串供稱「許男吸毒在亂。」

公訴檢察官殷節今日再次示出許男受虐畫面，即便許苦苦哀求停手，劉等眾人仍未停止施虐；令殷節忍不住哽咽的說，許男的遭遇「如待宰牲畜」。殷節直指，劉世惠的心智經鑑定均正常，生活豪奢，犯後卻不賠償死者家屬，且避重就輕，以抄寫心經作為尋求減刑的手段；因此對他求處無期徒刑，另外也請求劉季昀12年6月至13年9月，石庭彰13年至14年3月。

台中地方法院國民法庭今日進入審理最後一天，並在下午4時40分一審宣判，處劉世惠無期徒刑、劉季昀13年6月、石庭彰12年，全案仍可上訴，至於林姓未成年因為年齡關係，由少年法庭審理。

