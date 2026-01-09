七期豪宅命案「十大酷刑」虐死人 主嫌判決前才抄佛經無效判無期

2024年10月，台中七期豪宅發生一起凌虐致死的案件！32歲的劉姓主嫌與擔任助理的許姓男子，疑因債務爆發衝突，竟夥同3名友人對許姓男子施暴，導致許姓男子傷重不治。事後劉姓主嫌也被起底，曾是警友站副站長，案件經由國民法官連續五天審理後，9日下午做出判刑，判處主嫌無期徒刑。

當時，許姓男子疑似債務糾紛，遭某分局警友站的劉姓副站長找來3名同夥，以球棒、榔頭、電擊棒等工具，輪番毆打凌虐，還餵食毒品、老虎鉗拔牙等殘忍手段施暴，宛如十大酷刑，導致最後許姓男子傷重不治。

廣告 廣告

主嫌手段殘忍，宛如十大酷刑。圖／台視新聞

國民法官認為，凶嫌完全泯滅人性，而且至今未誠心向被害家屬提出賠償，甚至在判決的前兩天，才提出要求要抄佛經，認為他根本沒有真心悔悟，而是為了減刑，以私行拘禁致死罪，判處劉姓主嫌無期徒刑，其餘兩名共犯，分別判處12年和13年半，全案還可再上訴。

主嫌在判決前兩天，才提出要抄佛經，被認為沒有真心悔悟。圖／台視新聞（資料畫面）

※未經判決確定者，應推定為無罪

台中／葉嘉雯、洪杰民 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

3縣市跟進北市！ 宣布公立國中小營養午餐「免費」

約會不想留壞印象！ 女謊稱「割耳補唇」瞞通緝 荒誕說詞讓警錯愕

五月天演唱會收「小刀威脅」！阿信仍下台繞場喊：一切都很好