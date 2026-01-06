七期豪宅命案！男遭虐血液浮一層油 高大成揭3關鍵「等於死路一條」

社會中心／林昀萱報導

台中七期豪宅命案，死者血液罕見浮著一層油。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

台中六分局警友站副站長劉姓男子，因傳播妹的費用，涉嫌夥同小弟，於2024年10月在台中七期豪宅爆發虐殺27歲助理許男，該案進入國民法庭審理。檢察官當庭揭露許男遭施虐長達25分鐘的影片，全身共有62處外傷，連下體都遭鐵槌敲打，死者因凌虐造成肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經軸索損傷、胃內容物吸嗆窒息，以及毒品交互作用而死亡，血液還罕見浮著一層油。對此，法醫高大成也表示是標準虐待致死，3關鍵死因等同於「走向死亡、死路一條。」

台中地院國民法庭6日開庭，檢方傳喚負責解剖的法醫曾柏元出庭作證，庭上披露的傷勢細節令人毛骨悚然。法醫指出，許姓死者生前遭受鐵鎚、鋼珠槍等凶器毀滅性施虐，全身傷勢慘不忍睹；更罕見的是，死者肺部竟塞滿了因劇烈毆打產生的「脂肪油」，判斷死者是在極端痛苦中窒息而亡。法醫研判，因死者皮下脂肪遭受長期且劇烈的暴力破壞，導致脂肪碎裂流入血液，經由心臟打入肺部，最終造成嚴重的「肺脂肪栓塞」。

法醫高大成分析七期豪宅命案，指出死者3關鍵傷勢是「死路一條」。（圖／翻攝畫面）

據《民視新聞網》報導，高大成針對此案分析，由許男傷勢研判他是虐待致死，而非傷害致死，虐待致死的罪責較重。他指出，血液浮著一層油是因為身體多處受到鈍器所傷，壓迫脂肪流入血中，導致傷者呼吸困難，出現這種情況就代表有被虐待。另外，被毆打肌肉受傷出血，恐會引起橫紋肌溶解症，讓蛋白順著血液堵塞腎臟形成腎衰竭。而外傷性神經軸索損傷傷勢則是因虐打、車禍釀神經損傷，會引起神經性休克。高大成表示，肺、腎衰竭以及神經性休克是不可逆的，等同於死路一條。

