七期豪宅虐殺助理手法曝！死者遺體「全身62處外傷」連生殖器都沒放過

記者陳弘逸／台中報導

台中市時任第六警分局警友站的32歲劉姓副站長，找友人、助理4人聯手拘禁27歲許姓男助理，並將人活活凌虐致死。（圖／資料照）

台中市七期豪宅前年發生離譜的虐殺案，時任第六警分局警友站的32歲劉姓副站長，因傳播小姐費用及請款事宜，找友人、助理4人聯手拘禁27歲許姓男助理，並將人活活凌虐致死，且死者全身包含生殖器在內共62處外傷；案件昨天（5日）法院開庭審理，檢方出示相關影像證據，還原案發經過，同時揭露凌虐手法與兇器，顯見犯案過程相當誇張。

檢方透過嫌犯手機扣案長達4小時7分鐘的影片，還原整起案發經過，當時要求助理許男脫光衣服，只穿內褲並將他囚禁在陽台，再用捆綁四肢，接連用鋁棒、皮帶、榔頭等凶器打他，再逼迫人喝下毒品咖啡包。

廣告 廣告

過程中，嫌犯一行人還拿六角鈑手、尖刀戳刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、吸塵器塞嘴、老虎鉗夾拔牙齒，凌虐兇器多達10種，還用酒、辣椒醬潑灑傷口，且在場主嫌劉男在內共4名嫌犯，不顧許男已倒地求饒仍繼續施虐，手段冷血至極。

最終許男無法負荷，失去生命跡象，劉男等人才通報救護車將人送醫搶救，最終仍重傷不治；因死者傷勢不單純，檢警進一步調查，揭露此案。

死者許男的遺體，經法醫解剖相驗，全身多達62處外傷，甚至包含陰莖都有外傷，研判死因為肺脂肪栓塞、肌肉出血導致橫紋肌溶解、腦部神經受損，以及迫施用毒品等交互作用導致死亡。

檢方查出，涉案人包含劉姓主嫌在內，及另名劉姓同、石姓助理、林姓少年共4人被依法送辦，3名成年的共犯被檢方依三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死、強暴方法使人施用第三級毒品等罪，於2025年2月起訴移審；林姓少年則由少年法庭調查審理。

此案，昨天（5日）開庭，就檢辯雙方進行開庭陳述、證據調查的階段，關於此案，主嫌劉男委任律師認為，此案涉及拘禁凌虐致死或過失致死仍有爭議，因此，將於近日密集審理，今天（6日）將傳喚同案林姓少年，以及負責相驗死因的法醫師出庭作證，全案預計9日下午4時30分宣判。

更多三立新聞網報導

警友副站長七期豪宅虐殺助理！見他奄奄一息…還想找人救「再繼續虐待」

南迴死亡事故慘況曝！遭2連撞呈｢V型｣駕駛座壓縮不見…7旬翁夾困身亡

男女感情不順被當肥羊宰「神棍夫妻檔」行騙狠詐1600萬元…尪棄保逃了

兒讀國中遭霸凌！父親氣炸…到校怒嗆同學：下次在外面遇到要小心一點

