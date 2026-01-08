七期豪宅虐殺助理！施虐影片4hrs「死者體無完膚」…共犯認錯喊：很後悔

記者吳泊萱／台中報導

時任台中六分局警友站副站長的主嫌劉世惠夥同3名小弟虐死27歲助理。（圖／資料照）

台中七期豪宅虐殺助理案，時任六分局警友站副站長的主嫌劉世惠夥同3名小弟，聯手虐死27歲許姓助理，全案由台中地院國民法官庭密集審理中。檢察官指出，死者許男身上共有62處傷口，全身傷痕累累，就連生殖器都不放過，可謂體無完膚，指控劉男等人行為涉犯私行拘禁凌虐致死。劉男3人對於罪責沒有意見，其中主嫌的劉姓友人更當庭認錯，表示非常後悔，願意承擔責任。

回顧案件發生經過，時任台中警第六分局警友站副站長的劉男（32歲），於2020年起聘雇許男（27歲）擔任助理，負責協助處理各項雜事，但許男為了傳播小姐費用及請款事宜，於2024年10月18日凌晨，在劉男承租的七期豪宅內與劉男起口角，遭劉男夥同劉姓友人、石姓助理及林姓少年拘禁毆打。

27歲助理許男遭主嫌劉男夥同3名小弟捆綁毆打，慘遭「十大酷刑」活活虐死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

檢警調查，劉男等3人將許男捆綁囚禁在陽台，持鋁製球棒、皮帶毆打，隨後又將許男脫光到剩內褲後，拿六角鈑手、尖刀、吸塵器尖端割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊，拿老虎鉗拔門牙，甚至拿榔頭敲打生殖器。期間4人還強迫許男喝下毒品咖啡包，並以酒、辣椒醬潑灑傷口，連續施虐一整天，活活虐死許男。

許男遺體慘不忍睹，讓相驗解剖的法醫震驚不已，因為許男全身共有62處外傷，傷勢遍布全身，連生殖器都不放過，幾乎是體無完膚，且許男的血液中還浮出一層肉眼可見的油脂，屬於極為罕見的臨床症狀。

法醫研判，許男遭長時間劇烈毆打，導致皮下脂肪破碎，脂肪流入血液，最終進入肺部，造成嚴重的肺脂肪栓塞。除此之外，許男的後背及腰部還有大面積的軟組織毀損，導致嚴重橫紋肌溶解，以上兩種傷勢都是醫學上的致命傷等級。

檢察官指控主嫌劉男夥同劉姓友人、石姓助理及林姓少年施虐，雖然並未毆打死者致命部位，但讓死者延續生命，也只是為了施虐，讓死者求生不得、求死不能，是精神虐待及非人道行為，涉犯「三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪」。

一開始召開國民法官庭審時，劉男3人的辯護律師還打算爭取改判傷害致死罪，但隨著事證揭露，劉男3人對於檢方起訴罪責已沒有意見。而在施虐過程中，曾傳訊息給朋友找護理師，表示要維持許男生命跡象，才能「繼續施虐」的劉姓友人，也當庭認錯，表示自己沒有毆打死者，但也沒有阻止其他人，還參與綑綁，覺得非常後悔，願意為自己的錯誤承擔責任。

主嫌劉男的律師則針對老虎鉗拔牙一事，提出質疑，表示劉男已承認打人等犯行，沒理由不承認拔牙，但劉男卻堅持沒有做，且現場也沒有找到掉落的牙齒，法醫也無法確認死者的門牙缺損是拔牙造成，希望法官能斟酌審理。

