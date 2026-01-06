七期豪宅虐殺小弟遭「老虎鉗活拔門牙」共犯認：太可怕了、不敢看

記者陳佳鈴／台中報導

主嫌劉男因與死者許姓助理存有財務糾紛，竟夥同多名友人將其拘禁於豪宅內，施以長達一整天的非人道折磨，其中包括持電擊棒電擊、噴槍灼燒、甚至拿老虎鉗生拔門牙等慘無人道的「十大酷刑」。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

震驚全台的台中七期豪宅虐殺案，今（6）日於台中地院國民法庭進行審理，庭訊內容揭露了令人髮指的施虐細節。 檢警調查指出，主嫌劉男因與死者許姓助理存有財務糾紛，竟夥同多名友人將其拘禁於豪宅內，施以長達一整天的非人道折磨，其中包括持電擊棒電擊、噴槍灼燒、甚至拿老虎鉗生拔門牙等慘無人道的「十大酷刑」。共犯石姓男子出庭時表示，「太殘忍了，我不敢看！」

審判長高增泓特別針對死者門牙斷裂一事進行詢問，其中一名下手的共犯石男證實，主嫌劉男當時確實拿著老虎鉗對準許男的牙齒施暴。 石男坦言，那一幕實在「太可怕了」，慘狀令他心生恐懼、當場撇過頭去「不敢直視」，但耳邊卻清晰傳來被害人許男撕心裂肺的陣陣慘叫聲，顯見當時行兇過程極其殘暴。

石男也證稱，當時他面試後前往劉男所承租的豪宅任職月薪三萬，卻沒想到扯上命案。此外，石男自稱在案發後發現許男身體冰冷，曾運用「國小學過的CPR」及人工呼吸試圖救命。 然而此說法隨即遭到檢方重重打臉，公訴檢察官殷節引用法醫鑑定報告指出，許男遺體上完全沒有任何急救按壓的痕跡，揭穿了共犯試圖以救人假象掩蓋怕出人命而須承擔賠償的自私心態。不過石男仍堅稱，他有對死者CPR按壓試圖救人。

根據法醫鑑定，許男全身共有62處外傷，死因包括肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解及腦部神經受損，傷勢之重顯示其生前遭受毀滅性的凌虐。 這處原應氣派豪華的七期豪宅，竟在劉男等人的殘暴手段下淪為人間煉獄。 目前全案正由國民法官密集審理中，預計將於本月9日揭曉判決結果。

