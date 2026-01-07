七期豪宅虐殺小弟！共犯曝荒唐救人經過：網查急救法…靠國小學CPR搶命

社會中心／陳弘逸報導

台中六分局警友站32歲的劉姓男副站長，因傳播小姐費用及請款事宜夥同友人、助理共4人聯手，在七期豪宅拘禁虐殺27歲許姓男助理。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

台中六分局警友站32歲的劉姓男副站長，因傳播小姐費用及請款事宜夥同友人、助理共4人聯手，在七期豪宅拘禁虐殺27歲許姓男助理，此案進入國民法庭審理，近期展開密集審理，相關案情跟著被揭露，昨天（6日）開庭時，同案的石姓被告還原案發經過，坦言許男命危當下，曾試圖用國小學過的CPR知識救人、同夥還用電腦查急救方式，更強調曾積極搶救；但檢方卻提出法醫檢驗報告，卻未有明顯急救痕跡。

回顧本案，發生於2024年10月18日凌晨，劉姓副站長，劉姓夥同友人、石姓助理及林姓少年在七期豪宅內拘禁、凌虐許男，用上多種凶器對他施虐，還用手機錄影；最終人身體不堪負荷死亡，送醫案件曝光，該案於2025年2月起訴，移審台中地院，近日召開國民法官審理。

台中市前年發生恐怖的七期豪宅虐殺案，時任第六警分局警友站的32歲劉姓副站長，夥同其他人在七期豪宅將27歲許姓男助理活活虐死。（圖／資料照）

據《聯合報》報導，石姓助理出庭時供稱，眾人持續對許男毆打長達8、9個小時，曾試圖阻止劉男但未成功；直到隔天上午，才發現人已身體冰冷一動也不動，曾試圖CPR、還用電腦查急救方式。

檢方問及為何當下不報案，要拖到晚上；石姓助理坦言當下很害怕又緊張；檢方進一步追問，法醫鑑定時未無明顯急救痕跡；對此，他強調真的有試圖搶救，還從早CPR到晚上，還說，國小有學過CPR。

此外，昨天（6日）開庭時，出庭作證的法醫也表示，發現死者「血液竟浮著一層油」，判斷是皮下脂肪遭破壞後流入血液中，油再被帶入心臟打入肺部，導致肺部細小微血管被油堵塞，無法帶入氧氣，才造成嚴重的肺部脂肪栓塞，並坦言此現象相當罕見。

