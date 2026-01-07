七期豪宅虐殺案互咬！死者同夥臨陣倒戈挺主嫌 老虎鉗拔牙炫耀簡訊曝光

記者陳佳鈴／台中報導

台中七期豪宅虐殺助理案，台中地院國民法官庭密集審理，主嫌劉世惠首度以證人身分揭露案發細節。面對慘絕人寰的凌虐指控，劉男竟拋出離奇辯詞，宣稱當眾人發現許姓死者生命跡象微弱時，曾輪流施予 CPR 數小時，甚至突發奇想為死者戴上「Apple Watch」偵測心跳。他也驚爆原本死者與同夥要跟他訛詐，被劉男揭穿後兩同夥陣前倒戈改挺主嫌，試圖合理化犯案動機！

主嫌劉世惠自稱為經營博弈與醫美的商人，因不滿死者私吞傳播小姐費用及多次索要金錢，夥同劉季昀、石庭彰等共犯實施暴力。劉男更在庭上聲稱，原本死者夥同石男與另一名少年是要合謀訛詐他，但在他揭發許男賣毒、騙錢等惡行後，兩人竟當場「倒戈」轉向，與他一同譴責並加入施暴行列。

針對最駭人的「老虎鉗拔牙」酷刑，現場出現共犯互咬的混亂場面。劉世惠全盤否認拔牙，並辯稱老虎鉗上的 DNA 是因沾染血液所致；然而，另一名被告劉季昀卻直指是自己將老虎鉗交給主嫌，並認定主嫌確實有拔牙行為。諷刺的是，檢方當庭曝光劉季昀與傳播妹的對話紀錄，內容充滿炫耀口吻：「門牙都被拔光」、「要找護士來打消炎針，不能讓他太早死，要維持生命才能繼續玩」，他則又改口表示，自己跟朋友都是誇飾的講話方式。

由於四名涉案人對於誰動手拔牙、施虐細節等說詞多處矛盾且完全背離，案件審理陷入高度攻防。這起涉及「十大酷刑」的殘暴命案，究竟是誰下重手、誰在說謊，該案將於9日由國民法官法庭宣判結果。

