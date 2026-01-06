七期豪宅虐殺案！凶嫌「找護士維持生命」以繼續施虐

檢方依法起訴劉男等人，林姓少年則另案移送少年法庭審理。（圖／東森新聞）





台中七期豪宅虐殺案昨（5日）在台中地院國民法庭開庭審理，檢方當庭播放濃縮約25分鐘的施虐影像，揭露被害人許姓男子遭綑綁拘禁、長時間凌虐的過程。檢方另指出，偵辦期間發現劉姓共犯曾向友人傳訊，聲稱要「找護士維持生命跡象」，其目的竟是為了能繼續對被害人施虐，冷血舉止引發外界譁然。

檢方揭豪宅內長時間凌虐過程

檢方指出，本案主嫌劉男（時任警友站副站長）與許男因傳播小姐費用及請款問題起衝突，2024年10月18日凌晨在劉男承租的台中七期豪宅內爆發爭執後，劉男夥同劉姓友人、石姓男子及林姓少年等人，將許男拘禁並施以暴力。檢方在庭上播放扣案影片節錄，指稱許男在屋內及陽台遭多次毆打、羞辱與凌虐，過程中有人持手機錄影。

檢警調查顯示，許男被綑綁後遭毆打、刺割、灼燒及電擊等方式折磨，甚至被迫施用毒品，並遭酒精與辣椒醬等物品潑灑傷口，施虐時間長達一整天。

冷血對話曝光 欲找護士延續施虐

檢方指出，許男被虐至奄奄一息時，劉姓共犯竟曾傳訊給友人表示「想找護士維持生命跡象，我才能繼續凌虐他」。檢方認為，該訊息足以反映共犯主觀惡性與凌虐意圖，並非單純失控暴行。

直到10月19日晚間許男失去生命跡象，劉男等人才撥打電話叫救護車，救護人員到場發現許男已明顯死亡，察覺案情不單純後通報警方，全案因此曝光。

檢方相驗解剖指出，許男全身共有62處外傷，死因與外傷併發症、橫紋肌溶解、肺脂肪栓塞及毒品交互作用等有關。檢方依拘禁凌虐致死、強迫施用毒品等罪嫌起訴劉男等人，林姓少年則另由少年法庭審理。

