七期豪宅虐殺！副站長拘禁助理…凌虐直到人「死透」手段比瞬間致命兇殘

社會中心／陳弘逸報導

台中市六分局警友站前副站劉男夥同3名小弟，聯手虐死27歲許姓助理，犯下七期豪宅虐殺案，昨天（8日）進入第5天審理，進行罪責辯論，檢方出示相關影像證據，揭露虐殺過程，直言，主嫌劉男等人，是等許男「死透了」才叫救護，且犯行是「標準且完整的凌虐行為」，更痛批，嫌犯以續命維持死者痛苦，手段比瞬間致命還殘虐。

回顧本案，發生於2024年10月18日凌晨，劉姓副站長，劉姓夥同友人、石姓助理及林姓少年在七期豪宅內拘禁、凌虐許男，用上多種凶器對他施虐，還用手機錄影；最終人身體不堪負荷死亡，送醫案件曝光，該案於2025年2月起訴，移審台中地院，近日召開國民法官審理。

廣告 廣告

台中市六分局警友站前副站劉男夥同3名小弟，聯手虐死27歲許姓助理，犯下七期豪宅虐殺案，昨天（8日）進入第5天審理，進行罪責辯論。（圖／資料照）

據《聯合報》報導，昨天（8日）進行罪責辯論，檢方出示相關影像證據顯示，10月18日當天，許男被拘禁在陽台，因主嫌劉男等人擔心他哀嚎聲過大，用膠帶、電線等封嘴、綑綁四肢，再合力把人拖進廚房繼續拘禁，並輪流看管直到人死亡。

過程中，都不讓許男入睡，當時人已陷入恍惚且語焉不詳，直到19日凌晨下午4時許，他已無呼吸心跳，才選擇通報民間救護車協助，但醫務人員發現當下許男身體冰冷、僵硬，瞳孔已經放大，已明顯死亡。此舉，檢方認為，劉男等人是等許男「死透了」才叫救護。

蒞庭檢察官直言，劉男等人的行為，是「標準且完整的凌虐行為」且手段慘絕人寰，許男死後經法醫解剖發現遺體竟有多達62道傷勢，幾乎體無完膚。

檢方更痛批，劉男等人施以精神虐待非人道行為，踐踏人性尊嚴，過程中還表示，「不想太早玩死他」、「找護理師來，維持他生命繼續虐」，等以續命維持他痛苦，比瞬間致命還殘虐。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

離奇！獨留140cm男童套2泳圈泡100cm溫泉…繼父暫離7分鐘回頭見他已溺斃

美國鹽湖城教會辦葬禮突傳槍響…釀2死6傷慘劇！槍手逃逸尚未落網

一次就中？跟女網友「一夜情」突升格當爸！他想查血緣…生母卻人間蒸發

男大生追女同學跟蹤、性騷「軟硬兼施」得不到還放話：性侵妳，等妳來告

