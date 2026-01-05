七期豪宅「十大酷刑」虐殺助理！施虐影片長達4小時…死者62傷體無完膚
記者吳泊萱／台中報導
2024年10月，台中七期豪宅爆發虐殺命案，時任台中六分局警友站副站長的劉姓男子，與27歲助理許男因叫傳播小姐與報帳請款問題起爭執，竟夥同3名小弟將劉男綑綁凌虐致死，遭檢方依拘禁凌虐致死起訴。全案今日（5日）於台中地院國民法庭審理，檢察官當庭揭露許男遭10大酷刑活活虐死，全身共有62處外傷。全案將於近日密集審理，預計於9日宣判。
回顧案件發生經過，時任台中警第六分局警友站副站長的劉男（32歲），於2020年起聘雇許男（27歲）擔任助理，負責協助處理各項雜事，但許男為了傳播小姐費用及請款事宜，於2024年10月18日凌晨，在劉男承租的七期豪宅內與劉男起口角，遭劉男夥同劉姓友人、石姓助理及林姓少年拘禁毆打。
檢警調查，劉男等3人將許男捆綁囚禁在陽台，持鋁製球棒、皮帶毆打，隨後又將許男脫光到剩內褲後，拿六角鈑手、尖刀、吸塵器尖端割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊，拿老虎鉗拔門牙，甚至拿榔頭敲打生殖器。期間4人還強迫許男喝下毒品咖啡包，並以酒、辣椒醬潑灑傷口，連續施虐一整天。
檢警在劉男等人手機中找到長達4小時7分鐘的施虐影片，眾人手段殘忍，堪稱「十大酷刑」，其中劉姓共犯甚至還傳訊給朋友表示要找護士幫許男維持生命跡象，「才能繼續虐他」。直到19日晚間6時許，許男因傷重失去生命跡象，劉男等人才打電話叫民間救護車到場，但救護員確認發現許男已明顯死亡，立刻通知社區保全報警。
檢察官指出，許男遺體經相驗解剖，發現62處外傷，傷勢遍及全身，慘不忍睹。法醫研判死因為肺脂肪栓塞、肌肉出血導致橫紋肌溶解，以及腦部神經受損，加上被迫施用毒品等交互作用導致死亡。全案依三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死、強暴方法使人施用第三級毒品等罪嫌起訴劉男等3人；林姓少年則由少年法庭調查審理。
本案於今日（5日）在台中地院由國民法官開庭審理，主嫌劉男委任律師表示，本案是拘禁凌虐致死或過失致死仍有爭議，劉男母親非常關心兒子，將全程到場旁聽，不會棄兒子於不顧。全案將於近日密集審理，預計於9日宣判。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
不良行為，請勿模仿！
更多三立新聞網報導
照顧臥床患者趁機猥褻身障女兒！變態居服員襲胸竟酸：太小沒感覺
18家人頭公司對接博弈網！「台灣贏支付」半年洗錢破10億…9人遭起訴
44歲男喝珍奶嗆到！「腦血管瘤爆裂」昏迷命危…搶救21天撿回一命
多圖／國4神岡段嚴重車禍！水泥車追撞小貨車…女遭拋飛車外命危搶救中
其他人也在看
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 3
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 67
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 301
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 69
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 4
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 148
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 9
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 200
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
單親帶大3孩，晚年卻沒熱飯可吃！80歲母申請長照，媳拒「陌生人進家門」…女兒嘆：若失智也許是好事
你想過嗎？有時人老了，不是走向黃昏，而是墜入深淵。?我收到一封讀者私訊，看完後心裡很沉重。這封信不是小說，是一個八十多歲老母親和她女兒的真實故事。我相信，它會打中很多正在照顧父母的人：──那種沉重的負擔無人可分擔、──面對無情手足的憤怒難以熄滅。也會刺痛我們這一代人去思考：我們的老年，又將是什麼模樣呢？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 36