七期豪宅「十大酷刑」虐殺助理！施虐影片長達4小時…死者62傷體無完膚

記者吳泊萱／台中報導

時任台中六分局警友站副站長的劉姓男子夥同3友人虐殺27歲助理。（圖／資料照）

2024年10月，台中七期豪宅爆發虐殺命案，時任台中六分局警友站副站長的劉姓男子，與27歲助理許男因叫傳播小姐與報帳請款問題起爭執，竟夥同3名小弟將劉男綑綁凌虐致死，遭檢方依拘禁凌虐致死起訴。全案今日（5日）於台中地院國民法庭審理，檢察官當庭揭露許男遭10大酷刑活活虐死，全身共有62處外傷。全案將於近日密集審理，預計於9日宣判。

回顧案件發生經過，時任台中警第六分局警友站副站長的劉男（32歲），於2020年起聘雇許男（27歲）擔任助理，負責協助處理各項雜事，但許男為了傳播小姐費用及請款事宜，於2024年10月18日凌晨，在劉男承租的七期豪宅內與劉男起口角，遭劉男夥同劉姓友人、石姓助理及林姓少年拘禁毆打。

27歲助理許男遭「十大酷刑」凌虐1整天，慘被活活虐死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

檢警調查，劉男等3人將許男捆綁囚禁在陽台，持鋁製球棒、皮帶毆打，隨後又將許男脫光到剩內褲後，拿六角鈑手、尖刀、吸塵器尖端割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊，拿老虎鉗拔門牙，甚至拿榔頭敲打生殖器。期間4人還強迫許男喝下毒品咖啡包，並以酒、辣椒醬潑灑傷口，連續施虐一整天。

檢警在劉男等人手機中找到長達4小時7分鐘的施虐影片，眾人手段殘忍，堪稱「十大酷刑」，其中劉姓共犯甚至還傳訊給朋友表示要找護士幫許男維持生命跡象，「才能繼續虐他」。直到19日晚間6時許，許男因傷重失去生命跡象，劉男等人才打電話叫民間救護車到場，但救護員確認發現許男已明顯死亡，立刻通知社區保全報警。

檢察官指出，許男遺體經相驗解剖，發現62處外傷，傷勢遍及全身，慘不忍睹。法醫研判死因為肺脂肪栓塞、肌肉出血導致橫紋肌溶解，以及腦部神經受損，加上被迫施用毒品等交互作用導致死亡。全案依三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死、強暴方法使人施用第三級毒品等罪嫌起訴劉男等3人；林姓少年則由少年法庭調查審理。

本案於今日（5日）在台中地院由國民法官開庭審理，主嫌劉男委任律師表示，本案是拘禁凌虐致死或過失致死仍有爭議，劉男母親非常關心兒子，將全程到場旁聽，不會棄兒子於不顧。全案將於近日密集審理，預計於9日宣判。

