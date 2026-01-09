七期豪宅「十大酷刑」虐殺！死者哀喊「救命」沒人理 檢察官哽咽求重判

記者林意筑／台中報導

檢方依凌虐拘禁致死等罪嫌起訴劉男等3人，林姓少年則由少年法庭調查審理。（圖／資料照）

2024年10月，台中七期豪宅驚傳虐殺命案！時任台中警第六分局警友站副站長32歲劉世惠，與27歲助理許男因叫傳播妹及請款問題爆發爭執，劉世惠一怒之下竟夥同3名小弟將許男綑綁凌虐致死，遭檢方依拘禁凌虐致死起訴。經台中地院國民法庭審理，檢方當庭播放「濃縮25分鐘施虐影片」，可見許男被10大酷刑活活虐死，劉姓共犯曾欲找護士幫許男續命「才能繼續虐他」，且劉世惠等人「等許男死透了」才叫救護，殘虐手段相當駭人。台中地院合議庭於今（9）日下午4時30分評議後宣判。

許男被10大酷刑活活虐死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

回顧案件發生經過，時任台中警第六分局警友站副站長的主嫌劉世惠本身從事博弈事業，於2020年起聘雇許男擔任助理，負責協助處理各項雜事。2024年10月18日凌晨，劉世惠與助理許男因債務及請款問題爆發衝突，最終劉世惠命劉姓友人、石姓助理及林姓少年將許男綑綁，並在承租的七期豪宅內，持球棒、榔頭、尖刀等物品對許男施暴，甚至強迫餵食毒品、以老虎鉗拔牙，過程中還刻意拍攝凌虐畫面，行徑相當殘忍。

虐打過程中，劉姓共犯還曾傳訊息給友人，表示想找名護士到場幫許男續命，目的相當冷血，竟是為了能繼續施暴。直到19日晚間6時許，許男因傷重失去生命跡象，劉世惠等人見狀立即打電話叫民間救護車到場，救護員趕抵時發現許男已明顯死亡，不過劉世惠與其他3人卻謊稱「我們是六分局的警員」、「我們是來處理吸毒案件的」，且指許男是因吸毒自殘才導致全身傷，企圖營造被害人自殘假象，反覆堅持「許男還沒死！快把他送醫！」，救護員見4人情緒越來越激動，感覺事情不單純，趕緊請豪宅保全人員報警，全案因此曝光。

劉男等3人將許男綑綁囚禁在陽台，並以10大酷刑連續施虐許男一整天致死。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

檢方指出，經精神鑑定結果顯示，劉世惠犯案時精神、心智狀態均屬正常，且犯行與毒品濫用無關，不符減刑要件，反而「以虐取樂」，完全泯滅人性，且至今未誠心向被害家屬提出賠償，直到案發一年多才表示「抄佛經」，顯非真心悔悟，而是用來減刑的手段。

檢察官殷節當在量刑辯論時指出，許男被劉世惠等人毆打倒地，更因受重傷而痛苦哀嚎連聲呼喊「救命！」，但卻無人理會依然繼續施暴，甚至自拍凌虐畫面取樂，對此檢察官不禁哽咽表示，這些施暴畫面令人難以忘卻，可感受到被害人的極度恐懼與求生渴望，綜合犯行手段、犯後態度及對社會影響，當庭向國民法庭求處劉世惠最重無期徒刑，其餘2名共犯則分別建議判處12年6月至14年3月不等徒刑。台中地院合議庭預計今下午評議後宣判。

