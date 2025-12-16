七檔海外型ETF人氣申購力「雙增」 2026可關注這類利基型產業

美電力基建、太空衛星、航太、日本商社及數位支付等非科技主題ETF，2025下半年以來受益人數突破10萬人搶進。（圖／方萬民攝）

集中保管結算所統計，今年以來海外股票ETF受益人表現呈兩極化，下半年來持續吸引投資人搶進、且人數增加逾萬的海外股票ETF共計7檔；法人預估2026年有機會轉向押寶非科技的利基型產業，包括公用事業、能源、工業或金融等，或者瞄準特定趨勢主題型投資，例如再生能源、核能發電、智慧電網等，鎖定相對大型成長股作布局。

這7檔包括新光美國電力基建（009805）新增25,761人最多，元大航太防衛（00965）也成長19,786人表現不俗，相對的，屬海外市值型ETF的富邦NASDAQ（00662）、元大S&P500（00646），受益人數也同樣增加1萬多人，人數成長表現不輸主題型。

廣告 廣告

另觀察單位成長情形，從下半年起，熱門主題式ETF像009805、第一太空衛星（00910），兩檔ETF挾特殊產業利基及AI趨勢掛帥，半年來ETF單位數呈「翻倍」成長各達483.88％、156.26％。中信日本商社（00955）、國泰數位支付服務（00909）則是在下半年單位數各成長達30.63％、21.73％。

尤其是009805受惠於AI用電暴增、美國核能復興政策推動，及老舊電網翻新商機等，凸顯電力基建的獨特成長利基，獲市場投資人持續青睞。

新光ETF經理人劉恆誌指出，根據EIA預估，美國電力需求將在2025年與2026年連續刷新歷史紀錄，但美國現行電網卻陳年老舊、極欲進行更換升級，供需失衡不僅造成美國面臨缺電危機，未來更得面對高昂電價，帶動美國電力設備與基建產業鏈將持續受惠、核能發電及能源基建股長線發展商機相當龐大。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不是八點檔！醫師搭計程車見「螢幕放這畫面」 驚呼：太欽佩了

婦唱夫隨1／熊熊拚直播賣貨醞釀二胎 帥哥老公當神隊友溫馨接送

「瀏海」超狂冷知識！來源竟是神仙名 網笑：會帶財