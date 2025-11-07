七法遭重判 著作權成AI絆腳石？

▲七法公司的Lawsnote網站資料，遭法院認定使用爬蟲程式竊取法源資料庫以人工校正後的法規資料。（圖／翻攝臉書）

[NOWnews今日新聞] 除了OpenAI、Goolgle、微軟等跨國企業發展大型語言模型生成式AI工具外，各種小型商用AI程式也在新創產業如火如荼研發。但科技日新月異，法規若沒有跟著修改，是否造成產業阻礙，將是未來必須面對的重要課題。

AI新創公司「行動貝果」今（2025）年與美國高通合作，推出百萬元以下等級的伺服器，讓中小企業也有機會運用AI管理財務營收、倉儲、物流等資料。行動貝果執行長鍾哲民表示，過去GPU伺服器動輒上千萬，只有大企業有這種資本設置AI介面，如今晶片、硬體越做越小、成本也下降，讓「一人企業」在未來有機會成真。

▲鍾哲民創立的行動貝果公司，今年與美國高通合作，推出百萬元等級伺服器，讓中小企業也能導入AI工具，協助管理帳務、倉儲等資訊。（圖／記者王郁勳攝）

「過去中小企業銷售需要有人介紹產品，進入AI時代可依據客戶喜好推薦，提醒客戶回購。」鍾哲民說，老闆只要決定做什麼行業，其他的事情，包括倉管、會計，從送貨、叫貨，到管理客戶名單、開發新客戶、提醒舊客戶，全都可由AI代操。

台灣具產業鏈優勢 業者籲政府扮火車頭

鍾哲民在2015年前往美國矽谷成立行動貝果，後續在台灣、日本、新加坡等地設立據點。談到自己家鄉在AI的發展，鍾哲民認為，台灣具有產業鏈優勢，但市場規模小是所有企業都會面臨的挑戰。

「全球的AI公司初期獲利來源都是政府，建議政府可以扮演火車頭角色，釋出AI應用機會。」鍾哲民舉例，大街小巷的監視器，可以由AI判讀，減少員警負擔；誰在濫用健保資源，也能藉由AI揪出來，減少人工稽查。鍾哲民強調，未來是少子化、缺工時代，政府應盡早布局。AI產業從政府吸取資金或實戰經驗，才有辦法再往國際市場發展。

然而，政府除了帶頭衝AI，更應及早制定遊戲規則，尤其是AI訓練模型，有償數位資料應該如何使用，一直是產業界憂心誤踩的「紅線」。致力打造「法律界Google」的法律資訊業者七法公司，遭同業法源資訊公司提告侵權。今年6月一審法官裁定，七法公司2名創辦人分別判刑4年、2年，並賠償1億545萬元。

法規灰色地帶 業者憂誤踩

「許多業者都非常驚訝，不管是判賠上億或判刑的部分，這在創業家的初衷都是始料未及。」輔導上百家AI新創公司的創業者共創平台執行長陳英姿，轉述業者心聲。他們希望政府可以多一些包容，法規沒有規範明確或者灰色地帶，足以讓業者退卻，不敢再有更新的技術突破，這對產業發展影響很大。

陳英姿說，全球AI浪潮下，大家都在強調模型與資料運算，資料的導入更是重中之重。如果台灣繼續採取封閉或限制，會讓我們在分析資料的能力顯得比較薄弱。

日本政府拚AI 有條件鬆綁著作權

借鏡鄰國，2023年日本政府就成立戰略會議，時任首相岸田文雄加速推動AI大型語言模型發展。對此鍾哲民分析：「日本針對AI在著作權法方面比較寬鬆，允許AI訓練的資料，著作權可以某種程度放寬。」但他強調，日本發展AI也有緩慢的地方，比方AI能夠做什麼事、處理人的個資等，都還在尋找平衡點。

由於AI語言模型需要大量資料訓練，鍾哲民表示，著作權的限制，政府必須當裁判，「有時候是必要之惡，政府必須有擔當，制訂規則往下發展。」鍾哲民認為，政府必須訂出下限，像是AI不該侵犯大眾或弱勢族群利益，設定防護網，如果踩到的話可以怎麼補償，由政府做莊，獲利的多少必須回饋給受害族群，產業才能健康發展。

