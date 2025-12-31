七海餐廳香菜驗出10項農藥超標 築間、涮乃葉油菜也中鏢

食藥署今（31日）公布市售蔬果農產品農藥殘留監測結果。（翻攝自GOOGLE MAPS）

食藥署今（31日）公布市售蔬果農產品農藥殘留監測結果。其中，「築間板橋館前店」、「涮乃葉徐匯廣場店」都有油菜被檢出農藥超標。而台北市內湖區的「七海」餐廳的香菜（芫荽）更是檢出10項農藥不合格，依違反《食安法》開罰供應商新台幣3萬元。

為維護消費者食用生鮮蔬果的安全，食藥署與地方政府衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎之精準抽樣方式抽樣284件農產品加強監測，其中253件符合規定，合格率89.1％；另從其他市售蔬果中隨機選取519件樣品，其中505件符合規定，合格率97.3％。

廣告 廣告

在不合格品項中，築間板橋館前店的油菜，被檢出0.2ppm的阿巴汀（Abamectin），容許量為0.05ppm，超標4倍；涮乃葉徐匯廣場店的油菜則被檢出達特南（Dinotefuran）2.9ppm，比容許量2ppm多出0.9ppm。

而台北市內湖區的「七海」餐廳，被檢出10項農藥不合格，包括達克利（Diniconazole）0.03ppm、達滅芬（Dimethomorph）0.02ppm 、福賽絕（Fosthiazate）0.02ppm、護矽得（Flusilazole）5.3ppm、氟比來（Fluopicolide）0.03ppm、祿芬隆（Lufenuron）0.02ppm、賽速安（Thiamethoxam）0.03ppm、普克利（Propiconazole）6.85ppm、巴克素（Paclobutrazol）0.07ppm、陶斯松（Chlorpyrifos）0.03ppm。雲林縣政府依《食安法》裁處供應商3萬元。

另外，南投縣草屯鎮的全聯，蘿蔔被檢出賽速安（Thiamethoxam）0.41ppm ，容許量為0.25ppm；嘉義縣大林鎮的全聯，龍眼被檢出百克敏（Pyraclostrobin）0.8ppm、加保扶（Carbofuran）0.3ppm。

食藥署建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

更多中時新聞網報導

PLG》6人上雙 領航猿宰地主奪開季5連勝

柯震東重看九把刀電影喊感動 新作秀《功夫》

林哲熹群魔亂鬥像拍漫威電影