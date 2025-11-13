七美嶼榮獲全台「10大亮點獎」殊榮 為澎湖海島觀光再創新風采

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕觀光署舉辦第2屆「觀光亮點獎」頒獎典禮，澎湖景點大放異彩。澎管處推薦「七美嶼」，榮獲全台「10大亮點獎」殊榮外；另「大菓葉玄武岩」及由澎湖縣政府推薦「員貝嶼」亦雙雙入選2026-2027年「台灣觀光100亮點」。

全國計52個中央部會、地方政府及民間報名，推薦191處亮點角逐。歷經第1階段全民網路投票(逾113萬6579人次參與)及專家學者書面評選，選出30處入圍亮點，並由20位產官學界專家組成評審團全台巡迴實地踏勘，最終評選出「10大觀光亮點」、「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32個獎項，並公布2026-2027年「台灣觀光100亮點」名單。

七美嶼位於澎湖群島最南端，舊稱「大嶼」，以壯麗的自然景觀與深厚人文底蘊聞名。漫遊望夫石、龍埕石獅、小台灣與雙心石滬；白日賞奇岩觀碧海，夜晚仰望銀河星辰；於月鯉灣浮潛更能與繽紛珊瑚及悠游魚群相遇。騎乘電動車環島，在緩慢步調中體驗七美最純粹的風景，讓星空與海潮交織出永續旅遊的動人篇章。

澎管處長郭振陵表示，此次澎湖多處景點榮獲「觀光亮點獎」，是對澎湖自然、文化價值以及觀光推展的肯定。此次票選活動及評選過程，七美鄉長呂啓俊帶領的七美鄉公所團隊對環境永續的堅持，還有相關旅宿、導覽、交通與餐飲業者的支持與協助，才能齊心讓七美以最美的姿態迎接世界旅人，共同打造「澎湖之美、島嶼共榮」的觀光永續品牌願景。

