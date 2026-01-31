七股公所歲末音樂餐會 傳遞祝福

七股區公所舉辦歲末感恩音樂餐會。（七股區公所提供）

記者黃文記∕七股報導

七股區公所三十一日在大寮社區活動中心舉辦「寒冬送暖歲末感恩音樂餐會」，邀請一百一十九戶低收入家庭及十五位課輔班小朋友參與，透過音樂、美食和生活物資，為社區弱勢族群注入新年的希望與祝福。

去年的丹娜絲風災對七股造成相當嚴重的衝擊，七股區公所感謝來自各地的企業、公益慈善團體及善心人士，能在第一時間伸出援手，無論是捐贈物資、提供善款，或協助修繕重建，都給予災民最即時、最實質的支持，讓七股能夠儘速重建家園。

這次活動不僅凝聚了社區力量，更得到了各界的鼎力支持。台南市社會局長郭乃文、立委郭國文、市議員方一峰、陳昆和、蔡蘇秋金、蔡秋蘭和謝舒凡均到場，一同關心轄內弱勢族群，也呼籲更多人投入幫助。

活動有美妙動人的歌聲，也有妙惠居士林課輔班的小朋友們合唱《感恩的心》，用純真的歌聲傳遞感謝與希望。餐會結合在地特色食材，廚師準備了一桌桌令人垂涎的佳餚。活動最後，每戶低收入家庭都領取了新年紅包以及白米、麵條、虱目魚罐頭等生活必需品，讓他們能安心迎接新的一年。