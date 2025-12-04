七股區三股抽水站完成發包 將加速整治大塭寮排水系統

七股區三股抽水站完成發包，此為三股抽水站完成後的意象圖。（水利局提供）

記者陳佳伶／新營報導

七股區三股、大塭寮一帶因地勢低窪，易受豪雨帶來的積水與排水負荷考驗，南市水利局向水利署爭取七千萬經費，將進行「七股區三股抽水站及滯洪池治理工程」，相關工程已發包，預定年底前開工，明年底前完工。

水利局表示，市府重視三股社區防洪能力提升，市長黃偉哲任內極力爭取水利署支持核定五千萬元經費，大力推動大塭寮排水整治工程，內容包括四百尺排水路改善、應急抽水平台建置，抽水量達每秒一噸。

近年歷經凱米颱風、丹娜絲颱風等颱風來襲，今年八月二日受西南氣流鋒面影響，七股區三小時累積雨量一百六十九毫米、時雨量高達九十九毫米，已超過大塭寮排水防洪標準。

為強化社區防洪韌性，爭取水利署核定經費七千萬元，辦理「七股區三股抽水站及滯洪池治理工程」，計畫提升現有抽水量能由每秒一噸增加至每秒五噸，同時新闢滯洪池一處（約三萬噸滯洪量），一併改善下游局部土堤高度不足情形，以確保發揮綜合治水成效，降低地方水患風險。

水利局指出，今年在完成用地取得後，該工程招標過程雖因物價波動、成本上漲歷經多次流標，經水利局積極招商趕在十一月十三日順利決標，預計今年年底前開工，後續將把握非汛期積極趕工，目標於明年底前完工。

水利局指出，抽水站外觀將採紅磚魚鱗點綴，呼應在地魚塭養殖及過去開墾發展的人文特色；該工程完工後兼具環境友善及親水功能，透過滯洪池周邊規劃環池步道及綠美化設計，平時提供社區民眾休憩活動空間，需要防汛時則搖身一變，守護在地居民免於洪澇風險。