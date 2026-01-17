七股救助四隻黑琵 傷癒野放

南市去年底於七股救助的四隻黑琵傷癒後評估狀況良好進行野放，並掛環以利後續追蹤。（記者李嘉祥攝）

▲南市去年底於七股救助的四隻黑琵傷癒後評估狀況良好進行野放，並掛環以利後續追蹤。（記者李嘉祥攝）

臺南市七股區十份里、三股里兩處魚塭去年底發現三隻黑面琵鷺行為異常，經送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站醫療及照護，康復後今年一月回到台南鳥會野鳥救傷組，與去年底在七股三股里救援的黑面琵鷺共同野放。

農業局長李芳林表示，受傷的四隻黑琵經慈愛動物醫院細心照料後漸能覓食，為使其適應野外環境，去年底將四隻黑琵送至特生中心進行後續照料及野外訓練，經十餘天觀察，獸醫師評估可進行野放；為利後續追蹤，四隻黑面琵鷺分別繫上W31至W34腳環。

市長黃偉哲感謝南市野鳥學會、臺灣黑琵保育學會、慈愛動物醫院、農業部生物多樣性研究所及保育志工參與黑琵鷺救援、醫治及照顧，也提醒近日氣候轉涼，若發現有黑琵個體活動力減弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等疑似感染肉毒桿菌情形，請立即通知農業局或下灘搶救並送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，提高存活率。