七股科工開發 陳昆和促做好配套

議員陳昆和關心七股工業開發、烏山頭水庫設置光電板等議題，並透過交通建設，平衡溪南溪北發展。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

七股科技工業區標售開紅盤，議員陳昆和要求市府做好相關配套措施，周邊進行聚落規劃，爭取人口紅利，另對於烏山頭水庫水面設置光電板爭議，除關心萬一發生火災，市府是否有應變計畫，並要求市府針對外界誤解說法澄清，莫因是同政黨就輕放。

七股科技工業區目前有三十八家企業，多為傳產，陳昆和要求市府多方協助，對地方盛傳廠區土地售價大幅提高，外界質疑市府炒地皮，也應審慎應對。都發局推動「七股都市計畫」，可望帶動地方產業發展、創造就業機會，他認為經由完善整體交通路網，如興建機車道和曾文溪大橋，做好規劃，可爭取「人口紅利」。經發局回應，預計一一六年九月底完成開發，已賣出近一半用地，可租售地部分，將綜合考量市場需求及開發進度配合釋出。

光電業者在烏山頭水庫水面設置太陽光電板，陳昆和也批評亂象頻生，並警告若有火災發生，市府有無應變計畫，砲轟漁電共生是淘空國庫騙局，強調民生用水絕不能接受任何不確定性。

縣市合併呈現南北發展失衡，陳昆和指深綠線捷運可以解套，優先跨越曾文溪到新營，可讓溪北溪南發展均衡。他說，台南是南部最重要高科技產業核心地區，交通建設應以服務高科技產業發展為主要目標，無論是道路、橋梁或大眾運輸，須優先服務產業通勤者，以產業為中心、打破地域限制的高效能交通網絡。

對於北外環快速道路四期工程，他也批評是規劃失敗且缺乏前瞻性案例，而風災已過四個月，各局處處理風災後續事宜，應採滾動式檢討，避免引起過多民怨。