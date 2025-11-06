七股遊客中心六日很黑琵（happy）

記者張淑娟／七股報導

雲嘉南濱海國家風景區管理處七股遊客中心六日很黑琵（happy），吹糖人蕭朗吹出可愛的黑面琵鷺、剪紙人王丁乙不到三分鐘可以剪出戲水的一對黑琵來，還有鋁罐人李家琦用鋁罐打造有美麗繁殖羽的拉飛（台語音）。台南市生態保育學會理長邱仁武表示，至今來台的二千五百隻黑琵，有一千六百隻來到台南了，台南正是黑琵的好所在。

由台南市政府農業局主辦、台南市生態保育學會承辦的「2025黑面琵鷺保育季」，六日在七股遊客中心舉辦吹糖人、剪紙人和鋁罐人的黑琵水雉作品展，老少們都妝扮成黑琵的模樣，歡跳著，雲嘉南濱海風管處長徐振也到場，並頒發感謝狀，感謝大家一起來參與黑琵保育季活動，邱仁武則表示，此次展出將持續至明年五月底結束，陪伴著黑琵們度冬，歡迎大家踴躍觀賞琳瑯滿目的黑面琵鷺文創作品。

廣告 廣告

創作者發表創作黑琵的精彩故事。（記者張淑娟攝）

此展六日也由學甲幼兒園八隻小小黑琵愛跳舞揭開序幕，西明社區發展協會理事長王美雲更帶領長輩們表演黑琵舞蹈，與幼兒們尬黑琵舞。三名文創者也當場展藝，吹糖人蕭朗說，自己是台南的街頭藝人，吹糖多年，如今已少見，此次歡迎大家來體驗吹糖。剪紙人王丁乙表示，畫畫讓他差點忘了青春時就接觸的人像藝術剪影，如今重拾剪影藝術，也是台南唯一人像剪影師傅，且三分鐘就可以剪出人影來，可說是台灣國寶。

鋁罐人李家琦不只用鋁罐做了多隻造型的黑琵外，也要鋁罐拉環做出各式各樣的拉環服飾和衣帽，現場吸引著大家穿戴留影。李家琦 表示，廿四年前在土城聖母廟，無意間發現一位老翁以廢棄鋁罐製做沙發，因此自己也迷上鋁罐創作，去年開始創作黑面琵鷺有魁儡黑琵、時鐘黑琵、小小兵黑琵、黑琵帽、黑琵機車等，今年再嘗試創作出許多黑琵和水雉，歡迎大家來個難忘的「琦幻之鋁」。