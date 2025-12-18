七股陸域藻場 打造海洋固碳新生力軍

海洋封存許多碳，海藻功不可沒，國家海洋研究院投入本土藻類的培育研究，在七股建置陸域藻場，從眾多藻類中篩選出適應力最好的固碳藻類，但這過程也受到天災影響，2025年歷經丹娜絲颱風風雨、電力中斷，累績海藻培育抗災的寶貴經驗！

生長良好的海木耳一球一球，就像盛開的牡丹，

「有個特殊點 ，放這邊就成了一朵花。」

培育藻類的水槽，是國家海洋研究院，利用水產試驗所閒置場地，打造七股陸域藻場，

國海院生態與保育研究中心主任 沈康寧：「主要是為了未來2050年，淨零碳排的目標 所以，我們透過大型藻類的養殖，篩選高成長率 高碳含量藻類，作為未來碳匯的目標。」

研究人員利用七股海水和充足陽光，透過調控水溫與鹽度，進行培育，在52種本土藻類，篩選出適應力最佳，且碳含量高的種類，像固碳能力強的錐尖擬紅翎草，也能快速生長，但培育藻類有天災挑戰，

國海院生態與保育研究中心主任 沈康寧：「丹娜絲颱風後，造成我們這邊很大的影響，主要是電力設備的中斷，我們藻類需要，曝氣的電力需求。」

除了停電，豪雨就造成整缸海葡萄一夜凋萎，

國海院研究助理 黃毓瑄：「桶子沒有蓋蓋子 所以，有豪大雨就容易造成，鹽度淡化 如果鹽度太低，就會比較容易死亡。」

2025年經歷風災重整，未來在海洋碳封存產業上，將以豐富的抗災經驗，累績出研究實力！

