七股非法繁殖場 共查扣90貓犬

台南市動保處接獲民眾通報七股區一處民宅疑似有非法犬貓繁殖及販賣交易行為，在掌握具體事證後，廿七日派員並會同派出所警員前往稽查，當場扣留卅一隻貓，廿八日再度前往扣留五十九隻犬，將安置於動物之家開放認養，並對於涉案人依法裁罰。

動保處指出，本案為動保人士於七股區發現該處飼養大量犬貓，經長期接觸後，得知該場址為非法繁殖場，同時有販賣交易行為，待動保人士嘗試與其交易及搜集具體事證後，立即通報動保處稽查。

經動保處清點現場共卅一隻貓、五十九隻犬，高達九成以上具有品種（包括布偶貓、俄羅斯藍貓、英國短毛貓、緬因貓、哈士奇犬、臘腸犬、西高地白梗、吉娃娃、黃金獵犬、拉不拉多、貴賓犬、博美犬、馬爾濟斯、邊境牧羊犬、薩摩耶）等，有多隻犬貓皆未依規定植入晶片、結紮及定期施打狂犬病疫苗。

動保處依法沒入九十隻貓犬，由公職獸醫評估犬貓的生理狀況、晶片植入、絕育手術、基礎疫苗注射以及妥適醫療，後續將依法公告開放民眾登記認養，如同一隻有多位民眾認養將由公開抽籤方式辦理。