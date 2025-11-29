七股非法繁殖隱身民宅 志工藉「購買」救出90隻貓狗

台南市 / 綜合報導

動保志工接獲密報，台南七股區一處民宅非法經營犬貓繁殖及販賣交易，由於業者警戒心相當高，動保志工假借購買品種貓名義錄下整個交易過程，才一舉破獲這個非法犬貓繁殖交易場，台南動保處到場清點時，發現現場都是相當名貴的貓狗，包括有布偶貓、俄羅斯藍貓、英國短毛貓、哈士奇犬、貴賓犬、邊境牧羊犬、薩摩耶等，每隻都被關在空間有限的鐵籠內，要轉個身都很吃力，動保志工怒批業者毫無人性。

動保志工徐姐說：「請問你們有沒有賣藍貓。」動保志工走進繁殖場說要購買品種貓，繁殖場人員VS.動保志工徐姐說：「我們是自己在養的(啊)，自己在養的(那個可以啊)。」繁殖場人員警戒心相當高，動保志工不斷告知是家裡小孩想飼養，對方才把她請進屋內。

動保志工徐姐VS.繁殖場業者說：「你們這個還有去比賽喔，我都養很好的，沒有養不好的。」說自己養的都是名貴品種，隨即抱出一隻可愛的藍貓，繁殖場業者說：「店面當然開銷比較重，店面賣比較貴，現在可能要2萬多，妳找我們買一定比較便宜的。」強調這樣1隻貓，店面要賣2萬多，自己只賣1萬6。

動保志工徐姐說：「這隻1萬6齁(對)來，1萬6給你。」動保志工現場掏錢交給對方，這處非法犬貓繁殖兼販賣場，位於台南七股民宅內，由於業者低調又謹慎，動保志工就假借購買名義錄下整個交易過程，取得鐵證，動保志工表示，現場的犬貓都關在空間不大的鐵籠裡，有的甚至兩隻關一起，要轉個身都很吃力。

動保志工徐姐說：「有的兩隻貓咪這樣子，幾隻這樣子關在一起的，然後大狗也都在那個小籠子裡面，看了心裡頭真的是很難過。」11月27日台南市動保處會同警方到場稽查，發現現場都是品種貓狗，有布偶貓、俄羅斯藍貓、英國短毛貓、臘腸犬、西高地白梗、黃金獵犬、貴賓犬、邊境牧羊犬、薩摩耶等，其中哈士奇就有26隻，總共有31隻貓59隻狗全部沒入安置，日後將開放認養後續將調查涉案人違法部分，也將依動物保護法裁罰51.5萬元。

