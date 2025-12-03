七股魚塭「夢幻粉色」吸睛 業者揭因加入光合菌

台南市 / 綜合報導

台南七股的魚塭被發現變成粉紅色一片，超級夢幻，不少民眾都說在網路上看過類似美照，而其實這是養殖文蛤的魚塭，業者為了改善水質和土壤，會加入光合菌幫忙，如果量多的時候，就會看起來像粉紅色，有時候還會呈現紫色或酒紅色，相當特別，也為魚塭增添夢幻氣質。

一整片魚塭看過去，就這裡最特別，只見池水顏色，竟然是粉紅色的，看起來好夢幻，粉粉嫩嫩還有漸層的感覺，怎麼會有這種粉紅色，感覺好像是有人打翻顏料，不少民眾看到都說很特別，在網路上，也有看到別人，發美照分享。民眾說：「在網路上，有看人家PO過，我覺得不錯啊，滿漂亮的，如果有機會經過的話，應該會想要拍照。」

原來這裡是，在台南七股的魚塭，被民眾發現，變成粉紅色的，但其實已經不是第一次，這粉紅湖，其實是養殖文蛤的魚塭，因為漁民加入，光合菌培養池，要來改善水質和土壤，發酵後在陽光照射下，才會讓池水，呈現出夢幻的粉紅色，並不是因為污染，但也意外變成新的景點。

養殖業者鍾一寶說：「因為有光合菌在裡面，量夠多，需要的食物，主要就是蛋白質，我們就放很多魚肉給牠，當牠的養分，所以就會一直繁殖，繁殖到一個量的時候，水看起來就會變成，紫色，粉紅色，或有時是酒紅色。」文蛤業者養殖所需加入光合菌，意外讓魚塭呈現粉色一片，增添夢幻氣質。

