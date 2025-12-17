七股鹽山巨型柴犬鹽工造型 吸睛

台鹽公司在七股鹽山設置六米高的巨型柴犬，鹽工造型十分吸睛。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕七股報導

迎接二０二六，台鹽公司在七股鹽山設置六米高的巨型柴犬，鹽工造型十分吸睛，成為遊客拍照焦點。配合振興災後觀光，雲嘉南風景區管理處二十日晚間六時三十分將辦理「白色聖誕樂曲」，現場有耶誕市集及煙火秀助興。

台鹽公司董事長丁彥哲表示，柴犬在台日文化中象徵忠誠、陪伴和守護，與七股鹽山多年來守護在地記憶的精神相呼應，今年裝置藝術以柴犬為主角，希望讓遊客在這座宛如「小雪山」的鹽山上，感受陪伴的力量。主角「鹹DOG DOG」戴著斗笠、抱著鹽包，以鹽工造型彷彿小小守護員，以最療癒的笑容迎接新的一年，希望把「柴（財）」運與祝福傳遞給每位遊客。

台南市消防局特搜大隊二隻搜救犬「Stitch」與「Taco」也到場助陣，「鹹DOG DOG」將展至明年四月。雲嘉南管理處長徐振能指出，「鹽續幸福系列活動」將舉辦十場音樂會振興雲嘉南濱海觀光，二十日在七股鹽山的「白色聖誕樂曲」邀請金曲歌后李竺芯、江惠儀、TRASH等重量級卡司演出。

響應台南推動寵物友善觀光，七股鹽山新增免費撿便袋外，也將遊園小火車換上柴犬繪圖新裝，打造療癒感十足的「寵物列車」，讓毛孩也能陪著主人好玩又好拍。