七股鹽山巨型柴犬鹽工造型 吸睛
記者盧萍珊∕七股報導
迎接二０二六，台鹽公司在七股鹽山設置六米高的巨型柴犬，鹽工造型十分吸睛，成為遊客拍照焦點。配合振興災後觀光，雲嘉南風景區管理處二十日晚間六時三十分將辦理「白色聖誕樂曲」，現場有耶誕市集及煙火秀助興。
台鹽公司董事長丁彥哲表示，柴犬在台日文化中象徵忠誠、陪伴和守護，與七股鹽山多年來守護在地記憶的精神相呼應，今年裝置藝術以柴犬為主角，希望讓遊客在這座宛如「小雪山」的鹽山上，感受陪伴的力量。主角「鹹DOG DOG」戴著斗笠、抱著鹽包，以鹽工造型彷彿小小守護員，以最療癒的笑容迎接新的一年，希望把「柴（財）」運與祝福傳遞給每位遊客。
台南市消防局特搜大隊二隻搜救犬「Stitch」與「Taco」也到場助陣，「鹹DOG DOG」將展至明年四月。雲嘉南管理處長徐振能指出，「鹽續幸福系列活動」將舉辦十場音樂會振興雲嘉南濱海觀光，二十日在七股鹽山的「白色聖誕樂曲」邀請金曲歌后李竺芯、江惠儀、TRASH等重量級卡司演出。
響應台南推動寵物友善觀光，七股鹽山新增免費撿便袋外，也將遊園小火車換上柴犬繪圖新裝，打造療癒感十足的「寵物列車」，讓毛孩也能陪著主人好玩又好拍。
其他人也在看
台南官田遊客中心：綠建築、梅花鹿、多感官體驗
西拉雅國家風景區官田遊客中心，這座以綠建築為核心，佔地約11公頃的遊客中心，不僅是提供遊客旅遊資訊的樞紐，更是承載著西拉雅族群歷史記憶、文化意涵與對未來美好祝福的空間載體。其建築設計將人與自然、過去與現在、地方特色與遊憩體驗融為一體，為到訪者帶來一場感官與心靈的雙重饗宴。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
《遊戲王》冠軍賽亞洲區台北站12月20日世貿登場，開放免費入場與小遊戲活動同樂
Yu-Gi-Oh! CHAMPIONSHIP SERIES ASIA（YCSA）Taipei 2025 將於12月20日在台北世界貿易中心舉行。作為亞洲地區舉辦的遊戲王OCG大型活動，這是一個讓決鬥者們自由交流的舞台。主賽預計將有2,000名決鬥者參加，爭奪YCSA冠軍的榮耀。除了主賽外，現場還有多樣的副賽活動，開放給一般入場者參加，並準備了參加者可獲得的特製決鬥桌墊等特別獎品。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 1
台塑石油攜手家扶基金會傳愛 盧廣仲任愛心大使
財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導家扶基金會連續第七年在台塑石油支助下，舉辦「傳愛過好年」，這次邀請藝人盧廣仲擔任愛心大使，找來曾接受扶助的孩子上台分享成長歷程，希望用實際行動關懷弱勢兒少，鼓勵更多孩子勇敢走下去。主持人 黃豪平：「掌聲歡迎廣仲小隊長」。身穿白色T-shirt 搭配牛仔褲，藝人盧廣仲受邀擔任，由台塑石油贊助家扶基金會與的「傳愛過好年」愛心大使，帶領活動邁入第七年。台塑石油攜手家扶基金會傳愛！ 盧廣仲任愛心大使。(圖／民視財經網)愛心大使 盧廣仲：「可以有自己的貢獻跟自己分享的方式，所以這次可以擔任這個愛心大使，我覺得非常的開心，因為可以讓更多人發現到，其實社會的某一個角落有這樣子的這麼多的小朋友，就是等待大家的幫助」。現場邀請曾接受扶助的兒少阿辰，分享自己的成長歷程，在老師與朋友的鼓勵陪伴下，他慢慢找回自信，如今就讀大學二年級的他，選擇社工系，希望以自身經歷，幫助到他人。家扶兒少 阿辰：「找到別人的優勢跟別人的弱勢 ，然後針對弱勢，去幫忙的補強，然後針對優勢的話可以去推動他，然後讓他的優勢可以展現出來」。台塑石油攜手家扶基金會傳愛！ 盧廣仲任愛心大使。(圖／民視財經網)唱出自創饒舌歌曲，這位同樣是受到家扶基金會幫助的孩子阿弦，選擇用音樂，說出自己的故事， 令在場所有人感動不已。家扶基金會執行長 周大堯：「台塑石油在過去的這七年來一直持續的支持家扶基金會，在整個兒少保護，還有在整個的無窮世代的助學金的服務上面都給我們很大的支持」。基金會執行長感謝台塑石油多年來的支持，也呼籲國人伸出援手，給予幫助也給予陪伴，讓每個孩子都能在愛與支持中，迎接新的一年。原文出處：台塑石油攜手家扶基金會傳愛！ 盧廣仲任愛心大使 更多民視新聞報導護國神山年終愛心市集開跑 擴大偏鄉、社福與永續影響力按摩店耶誕送暖！ 替植物人免費按摩、刺激意識色慾薰心！兩印尼移工「帶國中少女回宿舍激戰」 雙雙遭法院重判民視影音 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
影／歲末送暖失智長輩 京美集團攜手切膚之愛溫馨過聖誕
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接歲末佳節，切膚之愛基金會失智日照中心-高仁愛學苑舉辦溫馨聖誕活動，京互傳媒 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
愛玩車／本田二輪十週年 大會師勁精彩
愛玩車／本田二輪十週年 大會師勁精彩EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 31
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 10 小時前 ・ 9
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 108
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 206
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 106
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 10
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 135
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 14 小時前 ・ 14
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 32