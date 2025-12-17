七股鹽山變身白色聖誕村！12/20實力派歌手演出、加碼180秒煙火 冬季盛會浪漫登場

▲七股鹽山。

【記者 劉秋菊／台南 報導】交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處將於本週六12月20日，於七股鹽山舉辦「2025-2026 雲嘉南濱海—鹽續幸福・白色聖誕樂曲」音樂會，結合歌手藝人音樂演出、聖誕市集、互動體驗，同時加碼壓軸180秒煙火秀，透過節慶活動形式，邀請民眾在歲末時節走進雲嘉南濱海地區，感受冬季限定的浪漫與溫度。

▲12月20日活動圖卡。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，七股鹽山以純白鹽景聞名，與「白色聖誕」主題相互呼應，本次活動特別以「鹽續幸福」作為主軸概念，象徵幸福如鹽花般層層堆疊、延續不斷，當天除了有街頭藝人精彩的演出、實力派歌手登台演唱，融合鹽山地景特色，搭配聖誕燈飾、巨型聖誕老公公與麋鹿裝置現身會場，營造出專屬七股鹽山的白色聖誕場景，讓民眾無論白天或夜晚，都能感受到濃厚的節慶氛圍。當天特別加碼推出「拍照留言送好禮」活動，只要穿著紅、綠、白等聖誕色系服裝或配戴聖誕配件，現場拍照打卡並依指定方式留言，即可獲得由七股鹽山製作而成的「鹽續幸福泡澡鹽罐」，一起把祝福與幸福帶回家，自下午2時起至6時止開始發送，數量有限，送完為止。

▲火舞演出。

12/20(六)夜間6時30分起至8時30分舞台演出，重磅邀請多組實力派音樂人接力登台，包括獨立搖滾樂團 TRASH、金曲歌后李竺芯與江惠儀、C.T.O男團成員詹仕偉演出，曲風涵蓋流行、搖滾、浪漫溫馨等多元音樂元素，搭配鹽山夜色與聖誕燈光，打造一場兼具視覺與聽覺享受的「白色聖誕音樂會」，陪伴民眾度過難忘的冬夜。除晚會演出外，同日下午2時起邀請可愛的臺南將軍國小學生音樂表演為活動揭開序幕，以及來自雲嘉南在地的歌手陳泇均老師歌唱，展現地方藝文能量；另外還有小朋友最喜歡的泡泡達人秀、繽紛氣球秀，與精彩的街頭雜耍和火舞表演輪番上陣，歡迎親子及民眾一同來七股鹽山同樂。

▲將軍國小表演。

活動現場白色聖誕市集邀集多家雲嘉南在地品牌與特色攤位，包括樹伯鹽焗滷皮蛋、龍門客棧餐廳、塩萃YANCUI、好美農漁產業、鍋煎翻煎鳥蛋、錢來也商店、阿真小舖、東石商圈觀光發展協會、幸福堂/日本長崎蜂蜜蛋糕、晨寓咖啡、鹽炒栗子、虱目魚香腸、鹽山煎鳥蛋、一隻鴨瓜園、佶蜂園養蜂場等提供多樣化的鹽味美食、甜點、飲品與伴手禮，讓民眾在欣賞演出之餘，也能品嘗雲嘉南濱海美味。

▲七股鹽山diy體驗。

雲嘉南濱海鹽續幸福音樂會緊接著將於114年12月31日推出井仔腳送夕陽音樂會、115年1月17日口湖鹽味餐桌音樂會、2月14日布袋高跟鞋浪漫民歌夜、3月14日北門台式搖滾夜等系列精彩活動，希望透過結合音樂、節慶、市集與互動體驗的方式，吸引不同年齡層的遊客造訪雲嘉南濱海地區，帶動冬季、春季觀光人潮，讓更多民眾認識在地獨特的自然景觀與文化魅力，更多活動資訊歡迎大家持續關注「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁，共同迎接幸福鹽續的每個瞬間。（圖／雲嘉南管理處提供）