七股鹽山6米柴犬 親子忙打卡

七股鹽山的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，變身全台最萌的「招財」地標，吸引遊客爬上鹽山打卡合影。（郭良傑攝）

台鹽公司為迎接新的一年到來，年度壓軸於七股鹽山打造6米巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，還有4隻柴犬大氣球在園區出沒，讓遊客一路打卡找「柴」趣，25日耶誕節湧入逾3000名遊客，小朋友在七股鹽山園區忙著找柴犬合照打卡，在冬天的暖陽下吃鹹冰棒，享受親子同遊樂趣。

台鹽表示，這隻在鹽山上的6米高巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，變身全台最萌的「招財」地標！圓滾滾的柴犬戴上斗笠、抱著大鹽包，憨厚地盤踞在雪白鹽山上，彷彿守護著鹽山這座白色財庫。

配合巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，台鹽將七股鹽山打造成毛小孩樂園，全新啟航的「寵物列車」換上柴犬主題新裝，讓遊客能帶著家中的毛小孩寶貝一起搭乘小火車乘風遊園；園區更貼心準備免費撿便袋，落實寵物友善，讓全家大小與毛小孩都能登鹽山、吃鹹冰棒，在療癒氛圍中迎接「柴」源廣進的一年。

昨天耶誕假期遇到大晴天，許多家長帶著小朋友和毛小孩到七股鹽山遊園打卡，不少遊客頂著強勁東北季風，爬上鹽山與巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」合照打卡，因為柴犬不僅可愛，更象徵忠誠與守候，與七股鹽山多年來守護在地記憶的精神相呼應。

為讓遊客達到親子同樂目的，台鹽也在園區放置不同造型的大型柴犬氣球，營造「轉角遇到柴」的驚喜，昨天率先推出「耶誕柴柴」快閃見面會，不少小朋友與家長忙著打卡集點換獎品，參與遊戲與有獎徵答，有吃又有拿。台鹽表示，寒假期間將再開放「財鹽滾滾Bingo卡」挑戰，完成任務還能兌換柴犬小禮，預期能吸引更多小朋友到園參加。