七股鹽雕展最後一天 把握機會

一見雙雕藝術季的北門井仔腳鹽田光雕展，深受遊客青睞，但礙於鳳凰颱風來襲，先行撤離設備，原定十五日的活動提前結束。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕北門報導

受到鳳凰颱風來攪局，由交通部觀光署雲嘉南風景區管理處主辦的一見雙雕藝術季，北門井仔腳鹽田的光雕地景藝術展因撤離相關設備，十五日的展演取消，而七股鹽山的鹽雕展將到十五日結束，歡迎民眾把握最後參觀機會，錯過要等明年。

二０二五一見雙雕藝術季八月十六日在七股鹽山舉行開幕，今年雙雕以七股鹽山的鹽雕、北門井仔腳鹽田的光雕為主，其中鹽雕展到十一月十五日為止，而光雕預計在十五日結束。

由於先前鳳凰颱風來襲，因應防颱需求，相關光雕投影設備先行撤離，原定十四、十五日的光雕展演取消，使得自十月十八日開幕的光雕展提前結束，另鹽雕仍維持展到十五日止，遊客可把握機會參觀。