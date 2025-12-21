七萬人擠爆會場！許智傑展現最強基層動員力 坐二望一拚翻盤

▲七萬人擠爆造勢會場！許智傑宣示打造高雄AI首都、決戰最後關鍵時刻。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長提名進入關鍵倒數，立法委員許智傑日前在鳳山舉辦大型造勢活動，現場湧入逾七萬名支持者，將會場擠得水洩不通，當選聲浪此起彼落，展現強大基層動員能量與選戰氣勢。

造勢活動一開始，針對日前台北捷運發生造成重大死傷的治安事件，許智傑率領現場萬人一同默哀，表達哀悼與關懷，並呼籲全體國人共同珍惜、守護台灣社會的安全與祥和。

在支持者簇擁下進場的許智傑，沿途不斷與民眾握手致意，現場高喊「智傑仔才是能延續謝長廷、陳菊、陳其邁市長路線的最佳接班人」，氣氛熱烈。許智傑致詞時表示，將承繼前輩打下的城市基礎，讓高雄人更有光榮感。他也提到，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾公開盛讚高雄是全球數位孿生城市的典範，未來他將延續市長陳其邁的強項，帶領高雄邁向「台灣AI首都」。

擁有博士學位、被支持者稱為「高雄AI小金剛」的許智傑指出，自己從鳳山市民代表、高雄縣議員、鳳山市長到立法委員，27年來深耕高雄，幾乎全年無休，見證並參與這座城市的轉變。他強調，面對銜接市府未來四年的關鍵時刻，具備地方行政首長經驗、遠見、創意與行動力的自己，是高雄最需要的領導者。

許智傑也細數過去與未來的重要建設與政見，包括國道一號拓寬、捷運黃線動工、國道七號核定、台86線延伸高雄、亞洲資產管理中心進駐、爭取超過25條國際直飛航線、高雄國際郵輪倍增計畫，以及衛武營藝術文化中心落腳鳳山。他並指出，三井LaLaport選址鳳山、全國規模最大的黃埔新村得以完整保存，自己都是重要推手。

在產業政策上，許智傑表示，高雄在台積電進駐楠梓園區、鴻海加碼投資亞洲新灣區後，已具備5G、AIoT與半導體S廊帶等堅實基礎。他提出以「AI for all」為核心，深化AI產業應用，規劃高雄AI小秘書APP，並串聯百工百業推動「AI農業」、「AI漁業」、「AI商圈」，同時結合各大學成立AI人才培育基地，創造就業機會，讓年輕人不必北漂。

選戰期間，許智傑已推出16支政策創意短片，系統性說明高雄未來藍圖。他指出，將以「南高屏大生活圈」為核心，串聯高雄、台南、屏東，打造超過500萬人口的區域經濟體，推動南台灣整體共榮發展。

許智傑也提出多項城市願景，包括打造24小時無宵禁機場、恢復高雄與桃園機場接駁航班、提升國際航線與郵輪停靠量、建構AI智慧住宅平台、打造北高雄科技副都心，並推動「教育三支箭」，結合品德教育、AI教育與雙語教育，全面提升下一代競爭力。

造勢現場除多位立委邱志偉、楊曜、李柏毅及前農業部長陳吉仲登台力挺外，鳳山區里長聯誼會更帶領全場齊唱〈你是我的靠山〉，象徵基層堅定支持。許智傑在歌聲中感動落淚，頻頻向支持者致謝。

此外，市長陳其邁日前出席鳳山LaLaport上樑典禮時，也公開盛讚許智傑「比市長更像市長」，未來仍需仰賴其協助推動市政。

許智傑最後強調，選戰進入最後不到一個月，依最新掌握的民調顯示，目前為「坐二望一」，與第一名僅在1％誤差範圍內。他呼籲支持者全力衝刺，讓氣勢持續擴大，成為民進黨守住高雄、邁向下一個關鍵四年的最強人選。（圖╱立委許智傑辦公室提供）