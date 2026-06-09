七隊巡守齊聚虎尾警分局 強化防詐防災守護鄉里治安
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為強化社區自主防衛能量，提升守望相助隊協勤效能，雲林縣警察局虎尾分局於6月8日晚間，在分局禮堂舉辦「115年守望相助隊訓練暨表揚推行守望相助有功人員活動」，邀集轄內7支守望相助隊共同參與，透過專業課程與公開表揚，深化警民合作機制，攜手打造更安全、安心的生活環境。
虎尾分局表示，守望相助隊長年協助警方執行社區巡守、交通疏導、護童勤務及地方治安維護，是基層治安工作的重要夥伴。此次教育訓練特別結合當前社會治安需求，規劃治安巡守、防詐騙宣導、交通指揮手勢、社區防災應變、婦幼安全保護及通報機制等課程，希望提升巡守隊員法律知識與執勤技巧，並增強自救及救災能力。
課程中，授課人員透過案例分享與互動教學，說明常見詐騙手法、防災觀念及社區安全維護重點，並示範交通指揮與巡守勤務技巧，讓參與的巡守隊員能將所學運用於日常協勤工作。與會人員學習態度積極，現場互動熱絡，充分展現守望相助隊守護家園的使命感與責任心。
活動中，虎尾分局分局長馬秋景也代表雲林縣政府頒發表揚狀，公開表彰115年度推行守望相助工作表現優異及協助治安維護有功人員，感謝巡守隊員在繁忙工作之餘，長期投入公益服務，無私奉獻地方治安與交通安全工作。
馬秋景表示，守望相助隊成員來自社會各行各業，平時除了投入本職工作外，仍利用休息時間協助警方執行社區巡守、護童勤務，以及農產品採收期間的重要守護工作，透過警民合作與鄰里互助精神，共同維護社區安全與居民生活品質，堪稱地方治安最堅強的後盾。
虎尾分局指出，未來將持續推動守望相助隊教育訓練與警民合作機制，整合民間力量，提升社區防災、防詐及治安維護能力，讓守望相助精神持續深耕基層，凝聚社區向心力，共同建構安全、和諧的生活環境。
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