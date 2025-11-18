七龍珠特展2026華山登場 體驗合體技與收集龍珠任務

《七龍珠 英雄崛起-台北》經典還原《七龍珠》世界的標誌性場景。圖／瀛海文化提供

由東映動畫授權，瀛海文化及 INCUBASE Studio 主辦的《七龍珠 英雄崛起-台北》展覽，宣布將於 2026 年 1 月 8 日至 4 月 4 日在台北華山文化園區盛大展出。本次展覽以「英雄崛起」為主題，聚焦主角悟空及其他標誌性角色的戰鬥與成長歷程，並結合沉浸式場景與互動體驗，早鳥優惠票即日起已在各大平台同步開賣。

本次展覽內容豐富，策展團隊特別規劃了六大亮點。現場將展出多達 40 尊角色雕像，除了主角悟空與達爾外，還包括弗力札、賽魯等經典反派角色，讓參觀者能近距離感受超級賽亞人的氣場。此外，展區設計了沉浸式場景，還原動畫中的關鍵時刻，讓粉絲彷彿穿越進《七龍珠》的宇宙中，親身體驗壯闊的冒險旅程。

現場將展出多達 40 尊角色雕像，粉絲能深刻感受超級賽亞人的強大氣場。圖／瀛海文化提供

為了增加互動樂趣，展覽設有特別的遊戲挑戰區。民眾可以透過互動裝置，嘗試施展經典絕招「龜派氣功波」以及體驗「合體」技巧，測試自己的戰鬥能力。同時，展覽結合手機應用程式挑戰，參觀者只要在展場內完成收集龍珠的任務，即可兌換獨家小禮物。

粉絲與可在現場施展七龍珠經典招式「龜派氣功」。圖／瀛海文化提供

針對收藏愛好者，主辦單位推出「台北限定特典套票」。該套票除了門票外，還包含台北場獨有的壓克力立牌，設計還原英雄們的戰鬥英姿，極具收藏價值。展覽現場亦將販售多款獨家周邊商品，滿足粉絲的收藏需求。

主辦單位表示，早鳥優惠票自即日起至 2026 年 1 月 7 日限時發售，單人票價 400 元、雙人票價 750 元，民眾可於 KKDay、Klook、FamiTicket、Udn 及 INCUTix 等平台購票。展期正式開始後，單人票將調整為 460 元，雙人票 850 元，限量特典門票則為 899 元。

《七龍珠 英雄崛起 - 台北》活動資訊

展覽日期：2026年01月08日 (四) - 2026年04月04日 (六)。

展覽時間：10:00-18:00

展覽地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館（台北市中正區八德路一段1號）



