七龍珠英雄崛起特展華山盛大開幕

由瀛海文化與INCUBASE Studio共同舉辦、東映動畫正版授權的《七龍珠英雄崛起-台北》特展，已在台北華山震撼開幕！這場燃燒熱血的視覺盛宴，將帶領粉絲全面進入七龍珠宇宙，展開一場為期三個月的冒險旅程，以「英雄崛起」為核心主題，不僅打造沉浸式的互動體驗，更集結40個角色雕像，並真實還原動畫場景。適逢農曆春節將至，這裡將是粉絲們年節走春、釋放熱血的最佳首選！（見圖）

史詩級規模！真實還原動畫經典場景40個角色雕像讓你拍到手軟，《七龍珠》迷們準備迎接史上最強戰鬥了嗎？本次展覽將帶領粉絲穿越七龍珠宇宙，親身體驗悟空、達爾、弗力札和賽魯等經典角色的戰鬥旅程，一起感受超級賽亞人的氣場！

除了極具張力的靜態展示，更強調「觀展即戰鬥」的參與感。最令粉絲瘋狂的「超級賽亞人」互動體驗區，讓粉絲能破屏而出的震撼威力！此外，展區內還設有「合體技、龜派氣功」等人氣招式互動，邀請粉絲現場挑戰自己的戰鬥指數。為了提升觀展樂趣，本次特別開發APP互動，粉絲將化身為「龍珠雷達」的持有者，在展場各處尋找散落的七顆龍珠，只要集齊龍珠並完成任務，就能兌換限定獨家好禮！