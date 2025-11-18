《七龍珠 英雄崛起-台北》這天開展！預售票11/20開搶 6大亮點搶先看

記者李鴻典／台北報導

《七龍珠 英雄崛起-台北》將在2026年1月8日至2026年4月4日登台，在華山文化園區精采呈現！本次展覽特別匯集了《七龍珠》系列的經典元素。以「英雄崛起」為主題，聚焦於悟空及其他標誌性角色的激烈戰鬥與個人成長，一起參與他們不斷突破自我極限，及追求力量與強大的對手的旅程。

《七龍珠 英雄崛起-台北站》2026/1/8正式開展。（圖／主辦單位提供）

粉絲可以完成沉浸於主題區域、參觀超真實角色展示、參與互動體驗以及於拍照點打卡分享，讓粉絲們能深入探索《七龍珠》的宇宙，超級好拍的限定展覽千萬別錯過。

經典還原《七龍珠》世界的標誌性場景 。（圖／主辦單位提供）

本次展覽亮點：

亮點1. 沉浸式奇妙之旅

穿越《七龍珠》世界的標誌性場景，透過互動體驗親身感受這些關鍵時刻！

亮點2. 真實還原動畫場景

展出40個角色雕像，與悟空、達爾、弗力札和賽魯等經典角色並肩而立，感受超級賽亞人的氣場！

亮點3. 互動遊戲挑戰

試試龜派氣功波和合體技巧，測試你的戰鬥能力！

一起感受超級賽亞人的強大氣場。（圖／主辦單位提供）

亮點4.手機應用挑戰

收集龍珠並完成挑戰，兌換獨家小禮物！

亮點5. 限定周邊別錯過！展覽獨家商品

展覽現場商品發售，為您的《七龍珠》收藏增添光彩！

亮點6. 台北限定特典套票（門票＋獨家贈品）

本次展覽將推出台北限定特典套票，內含台北場獨有壓克力立牌！獨家設計的經典角色立牌，完美還原英雄們的戰鬥英姿，生動詮釋「英雄崛起」主題。

粉絲與可在現場施展七龍珠經典招式「龜派氣功」。（圖／主辦單位提供）

《七龍珠 英雄崛起 - 台北》活動資訊

展覽日期：2026年01月08日 (四) - 2026年04月04日 (六)。

展覽時間：10:00-18:00

展覽地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館（台北市中正區八德路一段1號）

早鳥優惠票價資訊：即日起至2026年01月07日，限時在KKDay、Klook、FamiTicket、Udn及INCUTix平台發售！單人票400 TWD；雙人票750 TWD。

展期票價資訊：單人票460 TWD；雙人票850 TWD；特典門票（限量）899 TWD （註：所有價格均含手續費及增值稅）。

《排球少年!!》快閃店於 10/30-12/11 熱血進駐統一時代百貨高雄店一樓，快閃店打造了四大打卡點歡迎粉絲：除了牆上排排展開的各校「應援旗」為你打氣，「烏野七大主力櫥窗」中集結的主要角色們也將燃爆粉絲回憶，還有超人氣的經典「坂之下商店」大型扭蛋等你來試手氣！現場更推出超過70款周邊新品，包括可愛吉祥物的「發光旅充」、怎麼搖都不倒的「盲抽壓克力不倒翁」，以及超萌的吉祥物「立牌」等。

烏野七大主力櫥窗。（圖／主辦單位提供）

一進店立刻被牆上應援旗吸引，望著烏野高中「飛吧」、青葉城西高中「制霸球場」、音駒高中「維繫」和白鳥澤學園高中「強者當如是」，就能感受到比賽現場的熱血氛圍！門口處則有音駒的孤爪研磨、青葉城西的及川徹、白鳥澤學園的王牌牛島若利等五位人氣角色熱情迎接，一旁還能看到經典的「坂之下商店」大型扭蛋區等著粉絲試試手氣，看看誰能把A賞帶回家！最不能錯過當然是「烏野七大主力櫥窗」，看著日向翔陽、影山飛雄及月島螢等七人並肩而立，還原最經典的烏野陣容，就讓人瞬間熱血沸騰！無論是場上的緊張氣息，還是場外的熱情應援，都在這裡完整重現。

《排球少年!!》快閃店。（圖／主辦單位提供）

《排球少年!!》快閃店

營業日期：2025年10月30日至2025年12月11日

營業地點：統一時代百貨高雄店 1F(高雄市前鎮區中華五路 789 號)

營業時間：週一至週四 11:00-22:00、週五 11:00-22:30、週六 10:30-22:30、週日 10:30-22:00

近年備受台灣旅客歡迎的「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）將在11月21日~12月25日展開冬季期間限定活動「日本樂高樂園®過聖誕」，除了全新登場的互動點燈設施「光之樂音」，還有歷年大受歡迎的解謎活動「Happy Holiday Hunt」與樂高®角色互動秀「節奏聖誕魔法」，讓大小朋友們在奇幻的樂高®世界歡度佳節。

「日本樂高樂園®過聖誕」11月21日~12月25日限定登場。（圖／主辦單位提供）

