七龍珠Z澎湖夏日花火大會 明年5/4絢爛綻放

政治中心／王云宣、陳威余 台北報導季麟連在公開場合，大方贈送槍枝，這也讓外界好奇，是否要追查槍枝來源？不過其實活動當天，季麟連在台上，就已公開透露，是由同為陸戰隊、有台灣槍王之稱的"廖英熙"工廠所產出，根據了解，廖英熙幾乎年年贈送玩具槍給季麟連，儘管是合法產品，卻因為季麟連轉送給謝龍介，時機點敏感，意外惹議。國民黨副主席季麟連（中）12/25晚間出席替謝龍介(右)站台（圖／民視新聞）新北市議員（國）呂家愷：「當然觀感第一個不好，但我認為用意是好事，當然後續可以三思嘛。」謝龍介造勢場，持槍大談願景，連藍營自己人都坦言觀感差，不過現在外界更好奇，這槍枝來源，到底是哪？國民黨副主席季麟連（12.25）：「這個手槍，也是陸戰隊隊員廖英熙工廠所做。」季麟連口中的"廖英熙"，正是大名鼎鼎的台灣槍王，位在彰化的工廠，專門研發製造玩具槍，2016年曾被指控生產販售具殺傷力的玩具，不過在2018年二審逆轉改判無罪。先前出於同袍情誼把玩具槍送給季麟連，沒想到敏感時刻遭轉送，意外惹議。但廖英熙低調表示，無權干涉。聲源：國民黨副主席季麟連：「他有新的東西會問我，我有喜歡他就送我，人家送給我的東西，我決定把它作為紀念品轉送。」軍系出身的季麟連（左）在台上贈送＂玩具槍＂給謝龍介 時間點敏感引發熱議（圖／民視新聞）不過，季麟連類似爭議，可不只這樣。前國民黨黃復興黨部主委季麟連（2024.06）：「驅逐台獨復興中華。」去年六月，他出席陸軍官校百年校慶，當場拔開刀鞘，高舉利銳的中正劍，對武器類情有獨鍾，其實就是因為78歲的他，是軍系出身，曾是海軍陸戰隊二級上將，也擔任過海軍總司令部副參謀長，只是公共場合又揮劍、又持槍，還自曝是帶槍搭高鐵，讓同黨籍的新北市議員，尷尬想解方。新北市議員（國）呂家愷vs.專欄作家吳崑玉：「在公共的捷運、大眾運輸的場合裡面，到底這些東西，不管你是玩具槍BB槍，未來有沒有需要過安檢，我認為是值得思考的（我祝你鴻圖大展，我現在送你，人家送槍我送手榴彈）（這聖誕節小禮物啦）我私底下會婉拒嘛我會婉拒嘛，我們就會婉拒嘛，昨天謝龍介他確實不知道嘛（Led燈Led燈）婉拒婉拒謝謝謝謝，謝謝新年快樂謝謝（請問這個要安檢嗎？這莫名其妙嘛）。」藍營黨內大佬滿"槍"熱血，即便只是把合法玩具手槍，但依舊觸動社會敏感神經。季麟連贈送給謝龍介的玩具槍來自台灣槍王廖英熙 他經營的工廠位在彰化縣（圖／資料畫面）原文出處：季麟連公開贈謝龍介玩具槍 槍枝來源是「台灣槍王」 更多民視新聞報導季麟連「送槍」相挺謝龍介 林楚茵：不支持就威脅人民吃子彈？贈謝龍介手槍惹議 季麟連：軍系一向送武器、也送過韓國瑜步槍意外捲謝龍介舉槍爭議 「台灣槍王」廖英熙低調曝心聲

