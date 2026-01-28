《七龍珠Z》資深聲優傳離世！「死訊藏8天」公司證實 享壽71歲

記者林汝珊／台北報導

聲優鹽屋浩三離世，享壽71歲。（圖／翻攝自X）

以《七龍珠Z》中魔人普烏一角廣為人知的資深聲優鹽屋浩三，今（28日）傳出他於20日辭世，享壽71歲。消息曝光後，讓眾多粉絲與業界人士深感不捨。對此，經紀公司也證實此事，表示依家屬意願低調完成喪禮。

鹽屋浩三所屬的青二製作今在官網發出公告：「本公司所屬演員鹽屋浩三（享年71歲）已於令和8年1月20日安詳離世。對於生前承蒙各界厚愛，謹致上誠摯感謝。葬禮已依遺族意願僅由親屬舉行，延遲通知，敬請見諒。」

消息曝光後，引來各界滿滿不捨。鹽屋浩三過去配音多部經典動畫作品，包括《七龍珠Z》魔人普烏、《忍者亂太郎》第三協榮丸、《機動戰士鋼彈SEED》阿爾加伊里，以及《鬼太郎》第四代子泣爺爺等，深受觀眾喜愛。

