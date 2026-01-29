《七龍珠Z》魔人普烏聲優病逝 腦出血1個月內死亡率達3成

曾為《七龍珠Z》中魔人普烏配音的日本知名聲優鹽屋浩三，因腦出血不幸病逝，享壽71歲。奇美醫學中心神經外科主治醫師洪翊傑指出，顱內壓升高是腦出血最致命的併發症，當血塊壓迫腦組織時，會造成局部腦缺氧。

鹽屋浩三曾為《七龍珠Z》的魔人普烏配音，因腦出血不幸病逝，享壽71歲。（圖／翻攝自X、Aoni Production）

鹽屋浩三從童星時期便在演藝圈活躍，直到國中才離開劇團。其弟鹽屋翼表示，兄長個性屬於沉默寡言型，兄弟兩人都從事配音工作，鹽屋浩三詮釋魔人普烏的聲音廣受大家喜愛。

根據台灣腦中風學會出版的台灣腦中風防治指引，目前35歲以上每10萬人口每年約有73人發生出血性腦中風，佔所有中風病人的22%。奇美醫院衛教資料顯示，出血性腦中風俗稱「腦出血」，主要由長期高血壓所導致，其死亡率較腦梗塞高出許多，發病一個月內的死亡率約26至30%。

洪翊傑表示，出血性腦中風病人初期須於加護病房接受積極的血壓控制及嚴密的意識監控。當病人因顱內壓升高而持續有意識狀態惡化，昏迷指數小於9分時，可考慮放置顱內壓監測器，以利24小時緊密監控顱內壓變化。

若腦壓持續升高即需考慮開顱手術，此外尚需考慮開顱手術的情形包含小腦出血、大量腦出血合併昏迷指數惡化等情形。 （示意圖／Pixabay）

洪翊傑進一步說明，若腦壓持續升高即需考慮開顱手術，此外尚需考慮開顱手術的情形包含小腦出血、大量腦出血合併昏迷指數惡化等情形。有別於傳統開顱手術，神經外科醫師藉由內視鏡輔助開顱手術採微創方式，可降低手術中對腦組織的傷害。

洪翊傑指出，內視鏡輔助手術同時能縮短手術時間、減少出血量，搶救生命也搶救關鍵的腦組織，盡量保留神經功能，降低日後發生嚴重癱瘓的機會。

